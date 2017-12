Hauben und Schiebermützen

Diesem Accessoire stiehlt niemand mehr so schnell die Schau: die gewöhnlichen Woll-und Schiebermützen.

Gekommen, um zu bleiben: An diesen Look darf man sich gewöhnen. Auch in der kommenden Saison bleibt der Blick am Kopf hängen. Schiebermützen, teilweise mit Schleier versehen, erweisen sich als modische Langzeitliebe. Das aktuelle Pendant dazu: Fake-Fur-Hauben.

Vom Scheitel bis zum Fuß setzte Miuccia Prada für ihre Erstlinie PRADA auf einen Mix aus Yeti-Chic und 70s-Appeal. Fazit? Dieser Look wärmt nicht nur das Herz!