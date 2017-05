Sauer macht schön: so wirken Säuren auf unserer Haut

Sauer macht schön, verspricht mehr Feuchtigkeit und weniger Unreinheiten. Welche Säuren der Haut gut tun? Ein kleiner Leitfaden.

Hyaluronsäure

Hyaluronsäure gehört zur Familie der Glycosaminoglykane (GAG) und ist eine körpereigene Substanz. Mehr als 50 Prozent davon befinden sich in der Haut. Der Abbau erfolgt allerdings schon ab dem 25. Lebensjahr, deshalb ist die Zufuhr von außen so wichtig. Hyaluron speichert Feuchtigkeit, stützt kollagene und elastine Fasern und hilft, Trockenheitsfältchen auszugleichen.



Das Serum »H. A. Intensifier« von SKINCEUTICALS korrigiert, sorgt für eine gut durchfeuchtete Haut und Spannkraft, um €79,-.

Fruchtsäure

Unter diesem Begriff versteht man unterschiedliche Arten von Säuren wie z. B. Glycolsäure, Milch-und Mandelsäure. »Zusammenfassend kann man sagen, dass sie alle eine antientzündliche und antioxidative Wirkung haben«, sagt der Wiener Dermatologe Dr. Babak Adib. Als Maske, Creme oder Peeling kommen sie bei Hautunreinheiten und für Anti-Aging zum Einsatz.



»Glow Better -Masque Éclat Gelée Fraîche« von DIOR ist eine schnelle Maske mit einem sanften Fruchtsäurepeeling mit Zitrusfruchtextrakten und Mikropartikeln aus Marillenkernen, um €59,-.

Retinol

Vitamin A gilt als der Anti-Aging-Wirkstoff. »Die konsequente Anwendung reduziert Falten und verbessert die Hautstruktur«, sagt Dr. Adib. Aber Achtung, die Substanz kann die Haut reizen, deshalb anfangs immer sparsam verwenden! Die viel stärkere Retinolsäure sollte nur unter hautärztlicher Beobachtung angewendet werden.



»Total Age Correction Complete Anti-Aging Light Cream SPF 15« von LANCASTER schützt und erneuert die Zellen; um €86,95.

Salicylsäure

Dieser Wirkstoff hilft in Cremen oder als Peeling bei Akne und unreiner Haut und löst in erster Linie die Hornhaut auf. Nach der Anwendung kommt es zur Ablösung der äußeren Hautschicht und die Zellen regenerieren sich schneller.

Das 2-in-1-Nachtpeeling »Visionnaire Crescendo Progressive Night Peel« von LANCÔME ist eine 28-tägige Kur. Sie glättet die Haut und verringert die Porengröße, um €72,-.

Ferulasäure

Der organische Wirkstoff neutralisiert die für die Hautalterung verantwortlichen freien Radikale und wird häufig gemeinsam mit Vitamin C und Vitamin E kombiniert, um die antioxidative Wirkung zu erhöhen. Weiters wird die Kollagensynthese angeregt. Ferulasäure findet auch bei Pigmentflecken ihre Anwendung.



Gleicht den Teint aus und wirkt gegen Umweltbelastungen: »Pigmentclar« von LA ROCHE-POSAY, um €25,90.

