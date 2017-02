Hedi Slimanes drastischer Versuch einer Ehrenrettung

Bereits im März lief Hedi Slimanes Vertrag als Creative Direcor bei Saint Laurent aus. Sein Twitter-Account lag während seiner Zeit bei YSL brach, doch neulich brach dort ein kleines Drama aus.

Hedi Slimane war nie berühmt dafür, den Medien gegenüber sehr gesprächig zu sein. Doch neulich nahm er sich dem Medium Twitter wieder an, in einer großen Defensive.

FACT CHECKING / THERE HAVE BEEN INACCURATE STATEMENTS ON RECENT ARTICLES REGARDING HEDI AND THE USAGE OF THE YSL HISTORICAL LOGO — Hedi Slimane (@hedislimanetwit) 6. Oktober 2016

Was war passiert?

Während Anthony Vaccarello halbwegs gute Kritik für seine erste Kollektion für YSL vom New York Magazine bekam, verfasste Journalistin Cathy Horyn einige Seitenhiebe an Slimane. Die beiden fühen seit Tag 1 einen medialen Kleinkrieg – verbannte Slimane sie doch von den Shows und nannte sie einen „Schoolyard Bully“ und „Stand Up Comedian“. Als Horyn Slimanes Versuch, das Label in „Saint Laurent“ umzubranden, als gescheitert bezeichnete, platze dem Designer der Kragen. „Die Wahrheit ist“, schreibt sie „dass die meisten Leute trotz Hedis Versuch noch immer ‚Yves‘ sagen.“ Das Resultat: 22 Tweets in Großbuchstaben, in denen Slimane darauf besteht, das Kultlogo weitergeprägt zu haben und dafür Beweise in Bildform anbietet.

FOR THE RECORD / YSL BAG LINE ON HEDI S CAMPAIGNS FOR SAINT LAURENT / PHOTO AND STYLING HEDI S

HELENA FOR THE PARIS SESSION COLLECTION 2015 pic.twitter.com/M9ooeQjZi8 — Hedi Slimane (@hedislimanetwit) 6. Oktober 2016

FOR THE RECORD / YSL CONFETTI AT THE END OF THE SURF SOUND FASHION SHOW IN JUNE 2015 pic.twitter.com/FRbgATg1XJ — Hedi Slimane (@hedislimanetwit) 6. Oktober 2016

Ob Slimane diese Art von Defensive notwendig hatte, bleibt fraglich. Wie Karl Lagerfeld so schön sagte: „Ein bisschen Humor und mangelnder Respekt sind was es braucht, um eine Legende zu erschaffen.“