Heiraten im Paradies: Barbados

Man kann am Strand heiraten oder auf Barbados. Die exklusive Karibik-Insel ist ausgewiesenen Honey-Moon-Destination. Und hätte auch der Trauungsort von Melanie Gleinser-Moritzer werden sollen. Wurde es zwar nicht. Wissen wie´s geht tut sie nun aber trotzdem. Eine Empfehlung.

Am Anfang war da die Idee: Hochzeitseinladungen, Tischordnung und Blumenarrangements hinter sich zu lassen. Und einzutauchen in das warme Wasser der Karibik: frisch verheiratet und gut gelaunt. Gleich mal vorab: Daraus wurde nichts. Spontanität ist keine Stärke der heimischen Behörden, die Idee zur Hochzeit auf Barbados war leider zu kurzfristig.

Denn wer im Ausland heiraten will, der braucht ein „Heiratsbefähigungszeugnis“, das aus einem Konglomerat an persönlichen Dokumenten besteht: Pass, Meldezettel und Geburtsurkunde. Die sogenannte „Einpflegung“ in die behördlichen Stysteme dauert zwischen zwei und drei Wochen. Ohne ist eine Trauung nicht möglich. Mein Göttergatte in spe und ich hatten die zündende Idee zur heimlichen Hochzeit leider zu spät: Zehn Tage nach unserer spontanen Buchung stiegen wir in den Flieger – ohne passenden Dokumente, aber mit vielen Erwartungen im Gepäck.

Barbados, das ist die berühmte Karibikinsel, die in den 90er Jahren zum Luxus-Eldorado europäischer und vor allem britischer Yuppies avancierte. Concorde-Direktflüge aus London machten es möglich. Heute ist die Concorde Geschichte, luxeriöse Hotels, die Abgeschiedenheit und bestem Service garantieren, fühlen sich im Hier und jetzt aber noch ziemlich gut aufgehoben. Obwohl auch der Massentourismus die Insel für sich entntdeckt hat. Das war eine Überraschung, mit der wir nicht gerrechnet haben. Überhaupt war vieles anders.

Kalkulierbare Überraschungen

Aber vielleicht ist das der kleinste gemeinsame Nenner von Brautpaaren: Die Erwartungen an den wichtigsten Tag im Leben sind hoch und teilweise unrealistisch. Oder zeugen von Unwissen. Der Realitätsabgleich ist anstrengend, aber auch ziemlich lohnend. Wir haben zwar nicht auf Barbados geheiratet, wissen jetzt aber, wie´s geht. Oder gehen würde: Nach dem kleinen Ausflug in die Spontanität, bleiben wir bei der klassischen Zeremonie. Nur die Blumenbouquets fallen weg. Was wir mitgenommen haben: den Retro-Flair der Insel, die gute Laune ihrer Bewohner, ihre Gelassenheit. Und natürlich den „Rum Punsch“. Verflüssigte Götterspeise.

Hard Facts

Was man wirklich wissen muss, haben wir von Sandrine erfahren, die seit 1994 auf Barbados wohnt. Die gebürtige Wienerin ist Hotelier und hat schon so manch eine Hochzeit mitgestaltet – oder beobachtet. Denn wer am Strand auf Barbados heiraten will, muss wissen: Alle Strände sind frei zugänglich. Das heißt: „Für die Einheimischen gehört eine Hochzeit zu den wichtigsten Events des Lebens. Wenn jemand am Strand feiert, wernde sie zwar nicht die Zeremonie stören, mit einer lauten Schar an Zaungästen und vielen Glückwünschen im Anschluss muss man allerdings schon rechnen.“

Bei den schönsten Stränden gehen die Meinungen naturgemäß auseinander. Wer folgende Kriterien auf seiner Seite mit einem HÄckchen versehen will, der ist hier goldrichtig: Einsamkeit und Naturbelassenheit findet man am Bottom Bay und Batsheba Beach. Beide befinden sich an der rauen Atlantik-Küste und geben einen idealen Foto-Hintergrund.

Selbst ist die Frau … diesem Slogan sollte man hier bitte nicht folgen: Die Gelassenheit der Einwohner ist für Bräute in spe eher kontraproduktiv. Mitteleuropäische Effizienz kennt man hier nicht. Deshalb bittet man am besten das Hotel um Hilfe. Die übernehmen gerne die Organisation, helfen auch bei der Zeremonie. Wie auch sonst, ist man da recht unkompliziert. Will heißen: Anglikanische Priester trauen in katholischen Kirchen und umgekehrt, da die meisten Gotteshäuser offene Gotteshäuser sind.