Wie verabschiedet man sich vom klassischen Business-Look? Man inszeniert Hemdblusen neu.

Foto ©Monika Holzner

Dank kreativem Design verwandelt sich das Tageshemd so in eine Abendbluse. Seitdem John Galliano bei MAISON MARGIELA das Designzepter schwingt, besticht die Kollektion durch eine Raffinesse, die ihresgleichen sucht.

Bestes Beispiel: gestreiftes Shirt aus Baumwolle, um € 569,-. stylebop.com