Herbst-Vorschau

Auch wenn der Sommer noch seine ganze Pracht entfaltet, lässt der Herbst nicht lange auf sich warten. Die ersten Vorboten ziehen gerade ein: die Prefall Collections.

Anders als die Hauptkollektionen werden die »Prefall Collections« nicht auf dem Laufsteg gezeigt. Dabei läuten sie den modischen Herbst ein und sind deutlich länger erhältlich. Aber im Gegensatz zu ihren »lauten Kollegen« sind diese Looks zurückhaltender und bilden somit die Grundlage für die Highlights der Saison.

Adieu Karl

Es sind die vorletzten Kollektionen von Karl Lagerfeld für Fendi (Bild Oben), die gerade debütieren. Obwohl man Lagerfeld vor allem mit Chanel verbindet, war er für Fendi viel länger tätig.