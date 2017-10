Herbstliche Make-up Trends

Das Zusammenwirken von unterschiedlichen Texturen verspricht in der kommenden Make-up-Saison ein Farbspiel, das sich zwischen matt und metallisch endlich nicht mehr entscheiden muss.

Foto Götz Sommer / Stillstars

Der Lippenstift »Double Rouge 510 Jungle Beige« kreiert eine Schattierung durch seine stark pigmentierte, matte Kontur und den Metallic-Kern, der für Lichtakzente sorgt. Von DIOR, um € 36,50. Concealer, Highlighter und ein Hauch Farbe für Wangen und Lippen sind in der neuen »Palette Essentielle« von CHANEL vereint, um €49,-. Matte Nuancen finden sich in der »Downtown Cool Eye Shadow Palette« von BOBBI BROWN, um €49,-. Die wasserfeste, matte Textur des »Caviar Stick Eye Colour« von LAURA MERCIER lässt sich leicht auftragen und mit Puderlidschatten kombinieren, um €30,95.

Lippen-Decklack mit changierenden Farbeffekten: »Vice Special Effects Long-Lasting Water-Resistant Lip Topcoat« von URBAN DECAY, um €19,95. »Party in London« heißt die hochpigmentierte Lidschattenpalette mit neun Metallic-Tönen von GOSH, um €16,95. Das »Gloss Volupte Tint In Oil« von YSL pflegt die Lippen und verleiht ihnen einen Hauch von Farbe, um €31,95. »Paris Atelier« ist der Name der Naturkosmetikserie von &OTHER STORIES, die u. a. die seidig glänzende Lidschattenpalette »Taupe Chérie« enthält, um € 19,-. Erhältlich ab Anfang Oktober über stories.com. Nagellack »Angora Cardi« von ESSIE, um €8,95.

