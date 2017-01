Smarte Hightec Helfer

Ein Bodenwischroboter, ein Fotodrucker für die Handtasche und ein Taschenspiegel zum Handyladen: zwölf Gadgets, die uns elektrisieren.

Das »Q Bracelet« vom New Yorker Label Q DESIGNS sieht aus wie ein Schmuckstück, verbindet sich mit dem Handy und lädt es gleichzeitig auch auf. Preis: € 135,-. qdesigns.co Suchtrupp: Mit den Anhängern von TILE MATE findet man Schlüssel, Koffer oder Fernbedienung ganz leicht wieder -per Signal mit der dazugehörigen Handy-App. Erhältlich ab € 23,-. thetileapp.com Stilikone: Die smarten Armbänder von WISEWEAR entstanden in Zusammenarbeit mit der 95-jährigen Stilikone Iris Apfel. Das rosévergoldete Armband ist Fitnesstracker und Kalorienzähler in einem und lässt sich per Bluetooth mit dem Handy verbinden.





Anhänglich: »Tag« von NATIVE UNION umschließt Handyladekabel und USB-Anschluss mit italienischem Leder und baumelt damit höchst unauffällig an der Handtasche. Um €45,- unter nativeunion.com.

Mit seinem starken Motor und dem völlig neuartigen Gebläse ist der Haartrockner »Supersonic« von DYSON besonders schonend zum Haar. Spezielle Aufsätze leiten den Luftstrom genau dorthin, wo er benötigt wird. Preis: € 399,-inklusive Zubehör. dyson.at

»Sprocket« von HP druckt Fotos auch unterwegs, direkt vom Handy aus. Gesehen ab € 120,-. hp.com

Die Glättbürste »CB7400« von REMINGTON glättet die Haare sanft während des Durchkämmens. Preis: € 59,99. remington-europe.com

LADYLIKE Hinter »Pearl« versteckt sich nicht nur ein Taschenspiegel, sondern auch ein kompaktes Ladegerät samt USB-Ladekabel für das Handy. Gesehen um € 27,- auf hypershop.com.

Der portable Akku »Power of Love« von IPHORIA hält das Handy unterwegs länger am Leben. Um € 44,- erhältlich über iphoria.com.

SAUBERMACHER Die Füße hochlegen und den »Braava jet 240« von IROBOT die Hausarbeit erledigen lassen! Denn der Bodenwischroboter beherrscht das Nass-, Feucht- und Trockenwischen bereits perfekt. Um € 249,99 über irobot.at.

Die »iKlips« von ADAM ELEMENTS übertragen Daten vom Computer auf iPhone oder iPad und umgekehrt. Erhältlich ab €70,- mit bis zu 256 GB unter adamelements.com.

On-Ear-Kopfhörer »The Layla« von FRENDS, um €169,- erhältlich über stylebop.com.

