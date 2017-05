Ja, ich will!

Heiraten tut man vielleicht nur einmal im Leben, anderes wiederholt sich hingegen öfters. Fehler zum Beispiel. Vorbeugen hilft, gerade am Tag der Trauung. Denn: Eine Hochzeit funktioniert wie ein Gefühlsverstärker. Hier entpuppt sich der wahre Charakter.

Ich kenne mich: perfektionistisch bis zur (eigenen) Unerträglichkeit mit einem liebenswerten Hang zur Überorganisation. Und mit einem ewig langen Handy-Telefonbuch, in dem Fotografen und Make-up-Artisten bereits auf Kurzwahl gespeichert sind.

Ideale Voraussetzungen, um eine Hochzeit zu planen? Mitnichten!

Natürlich hat das vermeintlich illustre Dasein als Modejournalistin bei der Vorbereitung einer Hochzeit seine Vorteile, so hat doch etwa Freund S.,“Modefuzzi“ par excellence, das perfekte Brautkleid entdeckt -beim sonntäglichen Couch-Online-Shoppen auf den Seiten einschlägiger New Yorker Luxushäuser. Ein einziger Kennerblick genügte und schon war ihm klar, dass es dieses sein muss -und ist. Ich für meinen Teil habe das Kleid dankend begutachtet und schlussendlich nur mehr die Kreditkartennummer durch das Telefon diktiert.

Es wurde das erste und das letzte, das ich je probiert habe – und das als erklärte Modefanatikerin, wohlgemerkt. Denn eines weiß ich mittlerweile: Es wird nicht besser, wenn man sich stakkatoartig durch Möglichkeiten wühlt, vergleicht und verwirft, stets auf der Suche nach der Erfüllung des einen, großartigen Wunschtraums, der einem Freudentränen in die Augen treibt.

Die plötzliche Entschlossenheit und Entscheidungswut ist natürlich kein Zufall, sondern Kalkül. Mein Plan: den eigenen Perfektionismus auszutricksen.

So fiel die Wahl der Location auch deshalb auf ein idyllisches Schlösschen am dunkelsten der Kärntner Seen, dem Millstätter. Das Gepräge vor Ort ist mondän, die Art ungezwungen familiär. Fazit: Flair kann man nicht kaufen – geschweige denn dekorieren.

In Folge verschwand auch die Dekoration charmant von der To-do-Liste, genauso wie die musikalische Untermalung.

Freundin E. hat einen exquisiten Musikgeschmack (nämlich den meinigen) und bot sich als DJane an. Statt eine große Ausschreibung zu starten, Musiklisten wie Bewerbungen zu durchforsten oder ein Casting zu organisieren, wählten wir also wieder die erste Option. Keineswegs den Weg des geringsten Widerstands, sondern den des besten Geschmacks – schließlich darf man den Experten im eigenen Umfeld auch mal vertrauen.

Das Ergebnis?

Die Hochzeit wurde ein Gemeinschaftsprojekt mit reger Beteiligung der Gäste – einzigartig, sehr persönlich und dabei herrlich ungezwungen. Obwohl: Drei Tage so ganz ohne Dramen übersteht auch die bestens des-organisierte Braut nicht.

Die Deko-Coolness verließ mich sogar schon eine Woche vor dem Termin (wir brauchen Vasen aus weißem Biscuit-Relief von 1965!) und der Ehering wollte plötzlich (Detox sei Dank) nicht mehr passen. Spätestens da konnte ich mir und meinem Charakter also doch nicht mehr aus dem Weg gehen. Das Ergebnis? Diese Situation beschied mir eine neue Lektion im Leben: Man muss auch mal Prioritäten setzen.

Auf meiner Liste ganz oben: mein Mann. Der Rest fand sich (fast) von ganz selbst.