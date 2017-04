Ein Hosenanzug für alle Fälle

So facettenreich wie jetzt gab sich der Hosenanzug schon lange nicht mehr auf dem Modeparkett.

Haider Ackermann beherrscht den Look wie kein anderer und inszeniert den Anzug zwischen Boudoir und Red Carpet, hier an Austro-Model Iris Strubegger.

Weniger schmeichelhaft und dementsprechend modemutig: Hosenanzüge tragen aktuell (wörtlich) dick auf: 70s- Appeal trifft auf Samt, glänzende Materialien sogar auf bunte Prints und Applikationen. Best Buy: Ein Look in Lavendel, der mit Heels und exzentrischem Top ein modisches Upgrade für die Nacht verspricht.

