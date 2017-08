Spa & Golf am Wörthersee: Hotel Balance Pörtschach

Erleben Sie Ihren Urlaub in Kärnten auf eine ganz besonders erholsame Art: Das Hotel Balance in Pörtschach am Wörthersee eignet sich dafür vorzüglich und bündelt zwischen Berg und See die vier Elemente Wasser, Erde, Feuer, Luft.

Wohlfühlen ist für den Familien­betrieb nicht nur ein Wort, es ist die Lebenseinstellung: Die Familie Grossmann ist mit der Region Wörthersee tief verwurzelt und zugleich offen für Neues. Das zeigt sich auch in den modern eingerichteten Zimmern, Suiten und

im dazugehörigen Balance-Spa. Besonders Letzteres soll den Gast auf seinem Weg zu Harmonie und neuer Energie begleiten. Für dieses Engagement wurde das Balance-Team rund um Familie Grossmann auch mit dem 4-Stern-­Superior-Qualitäts-Gütesiegel ausgezeichnet. Genießen Sie Ihren Urlaub also mit dem Gefühl, bei Freunden zu sein. Und wo ginge das wohl besser als im schönen Kärnten?

Hotel Balance Pörtschach

Winklernerstraße 68,

A-9210 Pörtschach am Wörthersee

www.balancehotel.at