Beheiztes Seebad und Relax-Schiff im Hotel KOLLERs

Seenwellness ist eine besondere Art eines Wellnessurlaubs an einem Kärntner See mit bewiesenen positiven Auswirkungen auf das Befinden und den Körper. In Seeboden im Hotel KOLLERs lassen sich der See und Seenwellness zu jeder Jah­res­zeit ganzheitlich erleben.

Es gibt kaum einen Ort, an dem das Leben so schön sein kann wie am Millstätter See. Umrahmt von einem bestechenden Bergpanorama und bunt verfärbten Wäldern ist der weitläufige See eine ganz besondere Quelle der Erholung. Radfahren oder Wandern in den umliegenden Nockbergen erfüllt sportliche Gemüter, während der private Badestrand, das ganzjährig beheizte Seebad und die Spa-Landschaft zu erholsamen Momenten einladen – es gibt unzählige Möglichkeiten, die Seele an diesem kraftvollen Ort baumeln zu lassen.

Sie kennen Seenwellness in Kärnten nicht? Lassen Sie es sich von einem Gast erzählen:»Rings um den See buntes Herbstlaub. Die wärmenden Sonnenstrahlen ermöglichen sogar noch Sonnenbäder am Saunahaus direkt am See. Durch die im Sommer gespeicherte Wärme behält das Wasser bis spät in den Herbst eine angenehme Temperatur, was besonders nach einem Saunagang zum Baden einlädt. Die einzigartig angelegte Spa-Anlage erstreckt sich bis in den See, ist doch sogar ein Teil des Sees ganzjährig auf 28 Grad beheizt. Sogar aus der Sauna kann man den Blick auf den See genießen! Der Panoramablick auf den See aus dem Ruheraum und die umliegende Bergwelt zogen mich in ihren Bann. Be­son­ders eindrucksvoll ist die Fahrt am herbstlich schönen See mit dem hauseigenen Relax-Schiff MS KOLLERs Swan.«

KOLLERs Hotel

9871 Seeboden

+43 4762 82000, info@kollers.at

www.kollers.at