Hochzeit mit Weitblick

Sich Zeit nehmen für Einander, Relaxen, Genießen, Wohlfühlen, Entspannen und einfach eine schöne Zeit verbringen. Das bietet das Wellness-, Seminar-, und Erlebnishotel Moselebauer.

85 herrliche Zimmer – alle mit Vollholz von Kärntner Tischlern ausgestattet – erwarten Sie. Relaxen Sie in heimeliger Atmosphäre mit Blick auf die Berg- und Waldlandschaft des Lavanttales.

Auf Flexibilität und Individualität wird im Hotel Moselebauer auch bei Hochzeiten großer Wert gelegt. Die Vision: jedes Event soll einzigartig werden. Die 85 gemütlichen Vollholz-Zimmer bieten genügend Platz für die Gäste, nach der Feier kann im großzügigen Wellnessbereich entspannt werden – oder man bleibt gleich für die Flitterwochen im schönen Kärntner Lavanttal.

Berge, Weitblick, Wandern, Biken oder einfach Nixtun.

Wohlfühlen bei angenehmen Massagen oder feinen Kosmetikanwendungen, abtauchen im warmen Wasser oder gesund schwitzen in der Zirbensauna. Kurz gesagt: entspannen und genießen.

Beim Moselebauer kann man wunderbar im hauseigenen Wellness-Bereich mit In- und Outdoor-Pool relaxen und Entspannung bei umfangreichen Beauty-Anwendungen finden.

Sportbegeisterte finden ein umfangreiches Angebot vor Ort (Tennis, Kegeln, Klettergarten, Quad fahren uvm.), Wanderfreunde freuen sich über gut beschilderte Wege und Plätze. Für zusätzliche sportliche Betätigung gibt es E-Fatbikes, um damit die Umgebung zu erkunden. Gerne werden auch geführte Touren angeboten.

Auch Feinschmecker kommen voll auf ihre Kosten mit der ¾ Pension, bei der die Gäste mit kulinarischen Schmankerln aus Küche und Keller aus der Region verführt werden.

Genießen Sie jetzt einige unbeschwerte Herbsttage im 4- Sterne-Wellness- und Seminarhotel Moselebauer in Bad St. Leonhard und buchen Sie eines der verschiedenen Packages, z.B. „Midweek Special“ oder „Zeit für Einander“ mit allen Moselebauer-Vorteilen und Inklusivleistungen.

Buchungen: http://www.moselebauer.at/anfragen-buchen/buchung/

Telefon: +43 435023330,

Mailto:moselebauer@moselbauer.at

