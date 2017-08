Panorama-SPA am See: Das Hotel Werzer’s

Badehäuser, selbst im Mittelalter, dienten nicht nur zur Körperpflege, sondern waren seit jeher ein beliebter gesellschaftlicher Treffpunkt, ein Ort zur Erholung von Geist und Körper. Das tat den Menschen damals gut, und das trifft für uns genauso zu.

Eine Steigerung dieser Idee ist ein Badehaus direkt am Wasser eines Sees; den See ganzjährig erleben zu können. Sie sitzen bei bester Aussicht im Werzer’s Badehaus, der Blick schweift vorbei am einzigartigen Pool im See, hinaus auf die Weiten des Wörthersees.

Der Tag erwartet Sie und hält nur Gutes für Sie bereit. Ob eine ausgleichende Massage im Panorama-Spa oder sportliche Aktivitäten zwischen Berg und See – Lebensgefühl pur. Abgerundet durch lukullische Gaumenfreuden, und das vor dem atemberaubenden Sonnenuntergang über dem Wörthersee!

Werzer’s Hotel Resort Pörtschach

A-9210 Pörtschach am Wörthersee

+43 4272 2231-0,

resort@werzers.at

www.resort.werzers.at