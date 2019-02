Im Trend: Fallschirmseide

Früher machte man aus der Not eine Tugend: So manche Fallschirmseide wurde später zum Hochzeitskleid. Heute schlägt der Trend wieder auf -sportlich-cool.

Kaum ein Look entspricht dem Zeitgeist mehr als dieser Trend: Mit Nieten und Ösen hält sich diese Mode am Boden fest und hebt zugleich stilistisch ab. Beflügelt von der Sportswear halten Fliegeroveralls Einzug in den Alltag und versprechen ein Hochgefühl an Komfort.

Exaltiert und besonders quietschvergnügt gibt sich die italienische Marke Byblos, die den Trend rund um die Fallschirmspringerei in neue Höhen treibt.