In memoriam Karl Lagerfeld: Seine spektakulärsten Fashion Shows

Er hat nicht nur wunderbare Taschen, Kleider und Schmuck entworfen, sondern auch seine Shows immer spektakulär gestaltet: Zum Tod von Modekönig Karl Lagerfeld blicken wir auf seine aufregendsten Shows der letzten Jahre zurück.

Atemberaubend, außergewöhnlich oder völlig einzigartig – mindestens eines dieser Attribute traf auf jede Chanel-Show unter Lagerfelds Regie zu.

Zu Lebzeiten entwarf Lagerfeld acht Damen-Kollektionen pro Jahr, daraus resultierten unter seiner Hand mehrere Chanel-Shows jährlich. Von diesen war eine beeindruckender als die andere. So manche Kulisse bleibt unvergessen. Scheinbar gab es nichts, was sich nicht in das berühmte Grand Palais in Paris hineinbauen lies.

So holte der deutsche Modeschöpfer für die Frühjahr/Sommer-2019-Show das Meer ins Pariser Grand Palais. Die Models liefen barfuß, mit den Schuhen in den Händen, in sommerlichem Tweed und sanften Farben durch den Strand.

Legendär bleibt auch die Herbst/Winter-2017-Show, in welcher Lagerfeld eine Rakete starten ließ. Zuvor hatten Medien darüber spekuliert, wie sich die Mode-Legende noch weiter übertreffen könnte. Bei dieser Modenschau ging er wortwörtlich durch die Decke.

Weitere Highlights: Ein enormes Kreuzfahrtschiff und ein gigantisches Model des Eiffel Turm! In der Slideshow haben unsere Lieblings-Chanel Schauen der letzten Jahre gesammelt.

