Atemberaubende Landschaften, die Natur in einem farbenprächtigen Blätterkleid, tiefblaue Seen und kristallklare Luft – erleben Sie Indian Summer in Kärnten. Ein Wellness-Erlebnis für Körper, Geist und Seele.

Das Klima ist etwas milder auf der Südseite der Alpen, in Kärnten. Dies zeigt sich besonders im Spätsommer und Herbst. Die Natur, die Landschaft mit ihrer unverwechselbaren Szenerie aus Bergen und Seen lädt bis weit in den Oktober zu verschiedensten Aktivitäten ein – Wandern, Radfahren, Rudern.

Dies kann man eigentlich schon als Wellness für den Körper bezeichnen, als Energietanken für die Wintermonate. Diese natürlichen Gegebenheiten in Kombination mit einem Aufenthalt in einem der Vorzeige-Wellnesshotels werden dann zur »südlichen Wellness«. Wohlfühloasen zum Entspannen und Regenerieren, regionale Köstlichkeiten der Kärntner Alpen-Adria-Küche und ein­zigartige Naturerlebnisse laden zum Genießen ein. Jedes dieser Hotels steht für etwas Besonderes; kleine, feine Unterschiede, die sie unverwechselbar machen. In Summe stehen sie für den »Indian Summer« in Kärnten.

www.wellness.kaernten.at

Hier unsere schönsten empfehlungen:

Die Anziehungskraft des Sees: Romantik Hotel Seefischer ****S

Im Spa des familiengeführten Hotels befinden sich ein beheizter Pool, der ins Freie führt, eine Indoor-Saunalandschaft, ein Kräuterdampfbad, ein Tepidarium, eine Solegrotte, ein Whirlpool sowie Räume für Beauty- und Massageanwendungen. Weiterlesen…

Seenwellness zu jeder Jahreszeit: Beheiztes Seebad und Relax-Schiff im KOLLERs Hotel ****S

Die einzigartig angelegte Spa-Anlage erstreckt sich bis in den See, ist doch sogar ein Teil des Sees ganzjährig auf 28 Grad beheizt. Weiterlesen…

Beletage am Millstätter See: Das Moerisch ****S

Ein kleines, feines Refu­gium mit einem atemberaubenden Panorama, in absoluter Ruhelage. Weiterlesen…

Spirit & Spa – eine Philosophie: Mountain Resort Feuerberg

Auf 1765 m Seehöhe auf einem großen Almplateau liegt das mehrfach ausgezeichnete 4*-Wellness-Resort. Weiterlesen…

Panorama-Spa am See: Das Badehaus am See – im Werzer’s ****S

Badehäuser, selbst im Mittelalter, dienten nicht nur zur Körperpflege, sondern waren seit jeher ein beliebter gesellschaftlicher Treffpunkt. Weiterlesen…

Wellness und Sport für Familien: Familien-Sporthotel Brennseehof

Seewellness mit 7-fachem Wasserspaß auch im Herbst. Weiterlesen…

Spa & Golf am Wörthersee: Hotel Balance Pörtschach

Wohlfühlen ist für den Familien­betrieb nicht nur ein Wort, es ist die Lebenseinstellung. Weiterlesen…

