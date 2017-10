Individuality matters

Welche Aussage macht Mode? Eine philosophische Exkurs zum Thema Individualität. Und wie sehr sie in der Mode fehlt. Zumindest fast überall.

Es mag zwar etwas ungewöhnlich sein mit wertem Herrn (Achtung, Zynismus!) eine Modekolumne aufzumachen, aber bitte. Schreiben wir mal über: Hitler. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, warum ein Hitler gerade in Deutschland und Österreich so erfolgreich werden konnte? Seine Ideen und Anschauungen waren ja keineswegs „unique“, also einzigartig, geschweige denn originär. Das Erstlingsrecht hatte er darauf jedenfalls nicht. Da gab es bereits vor ihm andere Ideengeber. Houston Stewart Chamberlain zum Beispiel, dieser steife Brite, proklamierte ja den gleichen Stuss. Während sich allerdings in heimischen Gefilden die Deppen in strammer Formation um Hitler scharrten, wurde in England darüber gelacht. Humor haben sie ja, die Briten. Und Sinn für Ironie. Ein Umstand, der unseren nördlichen Nachbarn ja völlig abzugehen scheint. Aber was viel wichtiger ist: Die Briten verknüpfen damit auch ihre Individualität.

Jeder darf sein Ding machen – man nimmt´s ja mit Humor – und macht von diesem Recht auch Gebrauch. Uniformierter Gruppenzwang ist nicht so ihr Markenzeichen. Wahrscheinlich fielen die Ideen von Hitler in England deshalb auf keinen fruchtbaren Boden.

Was das alles mit einer Modekolumne zu tun hat? Viel. Während ich nämlich zum ersten Mal auf der Fashion Week London bin und das überschaubare Grüppchen der deutschen Kollegen beobachte, fällt mir der Unterschied von uns (ich hänge mich da mal an, immerhin werde ich ja stets im deutschen Sektor geparkt) zu den Kollegen vorort auf: Hier herrscht nicht wie sonst Uniformzwang! Auf jeder anderen Fashion Week laufen die werten Kollegen stets in den gleichen Looks, Marken und vor allem Schuhen rum. Keiner tanzt aus der Reihe. Jungdesigner, noch so aufstrebend und talentiert, werden erst getragen, wenn Minimum 20 fremdsprachiger Magazine sie ausloben. In London hingegen, darf man tragen was man will. B. etwa, Chefredakteurin einer der größten Modemagazine des Vereinigten Königreiches, wirkt, als käme sie frisch von ihrer Farm in den Cotswolds. Ihre Barbour-Jacke müffelt. Mir gefällt´s. Selbst die Influencer tragen nicht nur die neueste It-Bag, sondern auch irgendwelche obskuren Flohmarkt-Funde zur Schau. Meine deutschen Kollegen erschaudern und ich schaue auf meine letzte Einladungskarte und stelle vielleicht eigenartige Verknüpfungen her, die für mich durchaus Sinn machen.

Achtung, nun wird´s philosophisch, aber wer eine Modekolumne mit Hitler beginnt, darf getrost mit Wittgenstein schließen. Mein Lieblingsphilosoph hatte ja die These, so in ganz groben Zügen, dass die Sprache mehr zu formen vermag, als unsere Gedanken – sondern auch unsere Welt baut. Eine Idee, die ich immer unterschreibe und auch hier bestätigt fand. Während man im deutschsprachigen Raum meist vom Allgemeinen auf das besondere schließt, ist es im englischsprachigen genau umgedreht. Ein Beispiel gefällig? So schreibt man bei uns Andressen wie folgt: Straße (allgemein), Nummer (speziell). Im Englischen ist es genau umgedreht. Ob das mit der hier gelebten Individualität zu tun. Ich bin davon überzeugt, bezeugen kann ich es natürlich nicht.

Die Quintessenz der Geschichte bleibt aber so oder so die gleiche: In Zukunft überlege ich mir noch genauer, was ich mit meiner Kleidung aussagen möchte. Vielleicht mehr Individualität?