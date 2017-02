Fotografenduo Inez & Vinoodh im Portrait

Inez & Vinoodh. Manche Menschen brauchen keinen Nachnamen, damit man weiß, von wem die Rede ist. Das Fotografen-Duo lässt seit drei Jahrzehnten die Grenzen zwischen Mode und Kunst verschwimmen.

Lieblinge der Modeszene

Man könnte die Geschichte von Inez & Vinoodh ganz einfach mit Namedropping beginnen: Lady Gaga, Barack Obama, Gisele Bündchen, Natalie Portman und Jennifer Lawrence. Die Liste wäre endlos.

Das wahrscheinlich erfolgreichste Fotografen-Duo der Welt hatte sie alle vor ihrer Linse. Man könnte aber auch die Labels aufzählen, von denen die beiden Niederländer allein in dieser Saison gebucht wurden, um ihre Kollektionen in einzigartige Kampagnen zu übersetzen. Da wären etwa Saint Laurent, Alexander Wang, Isabel Marant. Oder auch die Fotos, die den neuen Duft »Flowerbomb« von Viktor & Rolf in eine visuelle Emotion verwandeln.

Liebe hinter der Linse

Kurz, es gibt viele Ansätze, um die Karriere von Inez van Lamsweerde und Vinoodh Matadin in Worte zu fassen. Der schönste Anfang ist aber immer noch eine Liebesgeschichte.

Wir sind 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche zusammen. Ich war von meinem Mann noch nie länger als vielleicht drei Stunden getrennt. Wir füttern uns gegenseitig mit Ideen und ergänzen uns auf eine Weise, die sich ganz natürlich anfühlt.

Es war im Jahr 1985, als sich die beiden durch einen gemeinsamen Bekannten kennenlernten und auf den ersten Blick verliebten. Damals waren beide in Beziehungen gebunden, aber der Modestudent Vinoodh fragte die Kunststudentin Inez, ob sie nicht seine Kollektion fotografieren könnte. Sie wurden erst Jahre später ein Paar, aber damals begann eine Symbiose, an der die Fotografen heute über Plakate, Modeeditorials, Ausstellungen und nicht zuletzt über Instagram, auf dem ihnen knapp 355000 Menschen folgen, die ganze Welt teilhaben lassen. Nicht nur in professioneller Hinsicht. Die eigentlichen Hauptakteure ihres Accounts sind nämlich nicht nur die Bilder der Eliten aus Kunst, Politik und Gesellschaft, sondern ihr zwölfjähriger Sohn Charles Star und die beiden Familienhunde Leonardo Moon und Bear River.

»Sie sind die coolsten Menschen des Planeten, jeder ist neidisch auf sie«, schwärmt etwa der Designer Nicola Formichetti, und die Schauspielerin Julianne Moore gab in Interviews zu Protokoll, dass sie vor Freude im Quadrat springt, wenn sie erfährt, dass sie ein Shooting mit den beiden hat.

Persönlicher Umgang

Die Kunst von Inez & Vinoodh ist nicht nur der perfekte Umgang mit der Technik, den sie schon Anfang der 1990er-Jahre, als die digitale Fotografie noch in den Kinderschuhen steckte, perfektionierten und der ihnen auch den Durchbruch mit einem Editorial im britischen i-D Magazin bescherte. Es ist vielmehr der persönliche Umgang mit ihren Motiven: »Egal ob es Models, Schauspieler oder Freunde sind, es geht um die einzigartige Beziehung, die man mit ihnen sofort aufbaut. Das macht die Sache so schön, weil alles so intensiv wird, da ja nur ganz wenig Zeit zur Verfügung steht.«

Mittlerweile sind Inez & Vinoodh nicht nur ein Fotografen-Duo, die beiden sind zu einer Marke geworden, die ihre Namen auf Jeans des Labels Frame schreibt, auf ein Parfum von Byredo und auf ihre eigene Schmuckkollektion. Letztere ist übrigens entstanden, nachdem Vinoodh seiner Frau zur Geburt ihres Sohnes eine Kette anfertigen ließ und Inez immer öfter nach dem Designer derselben gefragt wurde.

Davon, dass dahinter ein Kalkül stecke, wollen die beiden nichts wissen. Denn für sie fühle sich das ganz natürlich an. Die einzige Frage, die sie ihren Kritikern regelmäßig entgegenschmettern, ist: »Why not?« Warum auch nicht. Es fragt ja auch keiner danach, warum die beiden immer gemeinsam am Set stehen. Ihre Arbeitsweise garantiert die perfekten Aufnahmen. Während sie die Models dirigiert und die frontale Kamera führt, tanzt er leise durch den Raum und fängt weitere spannende Blickwinkel ein. Sie ist die Dynamische, er ist der Ruhige. Manchmal sollen sogar ein paar Strähnen ihrer taillenlangen schwarzen Haare auf seinen Aufnahmen zu sehen sein.

So viel Erfolg verbindet. Das Ende dieser (Erfolgs-)Geschichte ist dementsprechend offen. Fazit: Happy End!

