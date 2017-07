Influencer Flop

Einen peinlichen Coup darf man den T-Shirt Flop von Kylie und Kendall Jenner wohl nennen. Was war passiert? Die beiden nahmen Kultmotive von The Doors, Notorious B.I.G. und Tupac Shakur und ersetzten deren Gesichter mit ihren eigenen. Die Reaktionen der Künstler bzw. deren Nachfahren war schnell da: Biggies Mutter Voletta Wallace postete ihren Ekel über die T-Shirts auf Instagram:

