Ins Netzt gegangen: Accessoires aus Mesh

Accessoires aus Mesh sind besonders vielfältig – die Skala geht vom klassischen Netz für Hüte über das Metall-Mesh der 60er-und 70er-Jahre bis hin zum modernen Tech-Material.

Mesh das bislang seinen Einsatz vor allem im Sportbereich fand, ist nun aber auch die Couture im Sturm erobert. Kein Wunder: Der Stoff der Stunde ist robust, sportiv und sexy zugleich.

Stil-Konglomerat: Sport trifft bei BALENCIAGA auf Couture, Mesh auf Neopren, um € 495,-. balenciaga.com Funkelnder Haarreif mit Swarovski-Steinen, von JENNIFER BEHR, um €460,-. net-a-porter.com Mondänen Sonnenschutz bietet MÜHLBAUER, um €420,-. muehlbauer.at

Art-déco-Appeal: Mondäne Abendtasche von JIMMY CHOO, um ca. € 2010,-. mytheresa.com Meister des Mesh: PACO RABANNE, Armband um € 760,-. farfetch.com

Ein Spiel mit Formen und Textilien: Loafer von LOEWE, um ca. € 480,-. net-a-porter.com Ankle-Boots »Mable« zum Schnüren, von ACNE STUDIOS, ca. € 550,-. acnestudios.com Kultpotenzial haben diese Heels aus abgestepptem Mesh von YEEZY, P.a.A. mytheresa.com