Das Internet lässt ganz schön alt aussehen

Einmal im Monat schreibt Chefredakteurin Melanie Gleinser-Moritzer über ihren Alltag als Modejournalistin. Heute plaudert sie aus dem Nähkästchen … der Kollegen.

Manchmal muss man sich wundern. Über alle möglichen Dinge, natürlich. Oder ganz spezielle: Über Journalisten zum Beispiel, die sich weigern die Bedeutung von Social Media anzuerkennen. Tun übrigens so manche PR-Damen auch nicht. Aber dazu später (Für Eilige: einfach nach unten scrollen, das hilft).

Ja, ich glaube auch an das gedruckte Wort, keine Frage, aber die sozialen Netzwerke sind da, pulsieren vor Leben, sprudeln über mit Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten. Dies nicht sehen zu wollen, ist wie in einem Unterwasserboot zu sitzen – mit ausgefallenem Navigationssystem. Vollkommene Dunkelheit. Diese geistige Umnachtung beobachte ich bei vielen meiner Kollegen. Schade drum, bald stirbt ihr Navigationssystem komplett ab und sie werden dort unten verdursten, obwohl sie von Wasser umgeben sind. Was ich damit sagen will: Kein Redakteur kann es sich heute noch leisten, nicht online zu gehen. Sein Handwerk umzudenken, Neues auszuprobieren.

Ich tue es auch. Zum Beispiel gerade mit dieser Kolumne. (Übrigens, über Feedback würde ich mich an dieser Stelle freuen.) Sonst sind wir irgendwann obsolet, überflüssig, nutzlos.

Vielleicht so überflüssig wie so manche PR-Dame, die ihren Job nicht versteht. Diese Dame zum Beispiel, heute. Leider habe ich ihren Namen am Telefon nicht verstanden, vielleicht auch weil mich ihre rüpelhafte Art schon mal überfuhr. Man muss sich denken: Wir investigativen (agierenden) Journalisten heben einen Insider an jenem Ort aus, der gerade aktuell sehr gefragt ist. Insider A verrät uns über Ort B die besten Tipps. Lieb von ihm. Zufälligerweise arbeitet er für Mode-Label C, dass an ebenjenem Tag einen besonderen Coup landete. Wir versierten Journalisten klopfen zügig alle Fragen ab, verpacken es asap in eine wunderschöne Geschichte und schenken Label C noch Präsenz auf unserer Website.

Daily Business halt. Was wir allerdings aus dieser Geschichte lernen? Die PR von Label C ist völlig überflüssig. Insider A kennen wir über Insider D und überhaupt: Die Bilder sind sowieso von der Website, die Infos zum Coup des Lablels waren bereits viral bevor jene überhaupt ihre Presseaussendung schreiben konnten. Besser: Sie kamen gar nicht auf die Idee, das zum Thema zu machen.

Nun hätte es die PR-Dame auch dabei belassen können und zu ihrem Freifahrtschein in die Versenkung noch Popcorn dazu buchen können. Oder Schokolade, vielleicht hätte ihr das den Tag versüßt. Wobei, das hätte ich wohl gebraucht, nach ihrem Anruf.

Zuerst dachte ich ja noch, sie meldet sich, um sich zu bedanken, dass wir ihren Job machen. So viel Weitblick ist aber leider nicht jedem vergönnt. Ich weiß, ich werde an dieser Stelle wohl etwas bissig, aber seien wir uns mal ehrlich: Anzurufen und sich zu beschweren, dass eine Geschichte online ging, die sie nicht freigegeben hat, ist lächerlich. Zum allgemeinen Verständnis, liebe PR-Dame: Ich muss in Wirklichkeit (so gut wie) gar nichts freigeben lassen. Schon gar nichts, was ich von anderer Stelle eingeholt habe.

Und so sehr ich mich darüber geärgert habe, so freue ich mich wieder: Über die unendlichen Weiten des Internets. Die es erlauben, schnell eine gute Geschichte zu machen. Selbst gut und sicher Sachen zu recherchieren, ohne dass jemand unnötig dazwischen geschaltet ist. Und sich auch mal so richtig auszukotzen. So wie an dieser Stelle.

PS: Es gibt übrigens auch ganz tolle PR, die Geschichten erfinden um Themenwelten, die fantastisch sind. An euch geht mein Dank natürlich HIER!