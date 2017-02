Was steckt hinter der Kooperation mit Tommy Hilfiger? Was war die Inspiration? Welches Stück ist ihr Liebling? Das haben wir Gigi Hadid direkt gefragt! Unser (zugegeben kurzes, aber umso exklusiveres) Interview mit Gigi Hadid über #tommyland!

Everybody’s Darling

Der Hype nimmt kein Ende – scheinbar bekommt die Welt nicht genug von Model und It-Girl Gigi Hadid. Weil sie nicht nur auf dem Laufsteg, sondern auch privat mit ihrem Stil beeindruckt, holt sie niemand geringerer als US-Designer Tommy Hilfiger mit an Board und bringt die nunmehr zweite Kollektion mit dem California Girl auf den Markt. Der schwärmt übrigens von der Instagram-Sensation und präsentierte ganz passend zu den neuen Einflüssen unter dem #tommyland eine „see now, buy now“-Kollektion mit dem Model, die direkt nach der Kollektion schon im Handel erhältlich ist.

Wie war die Arbeit an der Kollektion und was hat dich zu den Designs inspiriert?

Ich schätze, meine erste Inspiration war die Energie und Stimmung des kalifornischen Sommers – ganz speziell für die Farbpalette. Außerdem wollte ich Stücke machen, die sowohl in den Frühling, als auch den Sommer passen. Dabei war es mir wichtig, dass die Teile auch auf Reisen leicht zu kombinieren und zu stylen sind.

Was bedeutet die zweite Kollektion mit Tommy Hilfiger für dich?

Ich war wirklich aufgeregt, dass ich auch an einer Frühlingskollektion arbeiten konnte, die meine Herkunft aus Kalifornien und den dortigen „easy-going-style“ feiert. Ich fühle mich unglaublich geehrt, dass Tommy auch eine weitere Kollektion mit mir machen wollte!

Was ist dein Lieblingsstück in der Kollektion?

Ich liebe vor allem die Boyfriend Jeans.

War dein Design-Prozess beim zweiten Mal anders?

Ich glaube, dass ich immer enger mit dem Design-Team zusammenarbeite – das ist mit jedem Meeting immer besser geworden und hat eine wirklich entspannte und kreative Atmosphäre gesorgt. Außerdem habe ich viel über Zeitmanagement gelernt, weil ich es mit Erfahrungswerten von der ersten Saison vergleichen konnte.

Wer soll deine Kollektion tragen?

Ich glaube, dass sie wirklich jeder tragen und mit unterschiedlichen Styles kombinieren kann – enfach um einen coolen, easy Sommer-Look zu kreieren.