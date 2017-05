Wien, am 10. Mai 2017 – die DIVA und IWC Schaffhausen luden anlässlich der Neuvorstellung der IWC Da Vinci Kollektion in die Italienische Botschaft.

Beim Genuss von italienischen Häppchen und Martinis bewunderten die zahlreichen Gäste die neuen Modelle der Da Vinci Kollektion und in den beeindruckenden Räumlichkeiten des Palais Metternich.

Fotos ©Stefanie Starz

Merken

Merken

Merken