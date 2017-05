Jane Iredale-Starvisagist Shawn Towne im Interview

Starvisagist Shawn Towne verschrieb sich vor mehr als zehn Jahren der Make-up Marke Jane Iredale. Im Interview mit der DIVA verrät er warum er die Marke liebt und warum er Weiß für die wichtigste Schminkfarbe hält.



Sie arbeiten seit 26 Jahren als Make-up Artist, davon seit mehr als 10 Jahren exklusiv für Jane Iredale. Für jemanden, der die Marke nicht kennt, was macht Jane Iredale Make-up aus?

Shawn Towne: Es ist das gesündeste Make-up der Welt. Als „Skincare Make-up“ pflegt es genauso gut, wie es schmückt. Mineralpuder – die Basis der meisten unserer Produkte – ist inaktiv und reagiert nicht mit der Haut, was ideal für sensible Hauttypen ist. Alle anderen Inhaltsstoffe sind hypoallergen und dermatologisch getestet. Es ist eine der wenigen Linien, die man nach operativen Eingriffen und ästhetisch-medizinischen Behandlungen verwenden kann.



Warum lieben Sie persönlich die Marke?

Wegen der Performance der Produkte. Sie lassen die Haut unglaublich gut aussehen und ich kann die Deckkraft je nach Bedarf von ganz natürlich zu stark deckend variieren. Außerdem liebe ich Jane. Ich mag, wofür sie steht. Sie engagiert sich für Menschen, für die Umwelt, ist Tierschützerin und kümmert sich sehr um die Bedürfnisse ihrer Kunden.

Ganz neu ist der Jane Iredale Frühlingslook? Was ist dessen zentrales Thema?

Der Look ist sehr frisch. Wir wollen weg von den überschminkten, smoky Eyes der letzten Dekade, hin zu einem sauberen, natürlichen Make-up.

Was sind die Highlights der Kollektion?

Der “Peaches and Cream Bronzer” und der “Candid In Touch Cream Blush”. Beide geben dem Gesicht Leuchtkraft und sorgen für einen sogenannten „dewy Look” – ein leicht glänzendes, taufrisches Aussehen.



Was ist die essenzielle Beauty-Regel, die Ihrer Meinung nach, jede Frau wissen muss?

Korrigieren, bevor man betont: Man muss zuerst Unebenheiten abdecken, bevor man Farbe aufträgt. Manche Frauen tragen Lidschatten oder Blush ohne Grundierung – aber so konkurrieren Rötungen und Pigmentierungen mit den schönen Farben und lassen das Make-up nicht zur Geltung kommen. Bevor man also betont oder hervorhebt, muss man immer perfektionieren.

Wenn Sie sich bei den folgenden Beautybegriffsduos für einen Begriff entscheiden müssten, welchen würden sie wählen? Wimperntusche oder Lippenstift?

Lippenstift, weil Mascara keinen so großen Effekt hat, wie schön geschminkte Lippen.

Matt oder glänzend?

Für mich persönlich matt, weil es die Hauttextur unsichtbar macht. Ein mattes Finish lässt die Haut glatt und samtig aussehen.

Highlight oder Lowlights (die dunklen Töne beim Contouring)?

Highlights. Sie verleihen dem Gesicht Licht und Leben.

Puder oder Foundation?

Beides, solche Entscheidungen muss man bei Jane Iredale glücklicherweise nicht treffen. Ich sage nur „Purepressed Base Mineral“-Puderfoundation.

Augenbrauen der Lippen?

Schwere Frage. Ich kann ein Gesicht mit Brauen, Lippen und Concealer wirklich schön aussehen lassen. Aber wenn ich wählen müsste, würde ich momentan wohl die Augenbrauen nehmen, da sie immer noch ein Riesentrend sind.

Blush or Bronzer?

Tja, ich finde, man kann Blush ohne Bronzer tragen aber keinen Bronzer ohne Blush. Also entscheide ich mich für Blush.

Haare oder Make-up?

Make-up!

Und abschließend: Wenn Sie nur eine Farbe in Ihrem Make-up-Kit haben dürften, welche wäre das?

Wenn ich nur eine Farbe hätte, die ich benutzen dürfte, würde ich Weiß wählen. Mit Weiß kann man Dinge in den Vordergrund bringen und Lichter setzen. Wenn man aufhellt, ist das, was übrig bleibt, die dunklere Farbe. Jane hat einen weißen matten Lidschatten in ihrem Kit und Make-up Artists lieben den Ton, weil es ihnen die Möglichkeit gibt, die Dinge zur finalen Perfektion zu bringen.



Jane Iredale – the Skincare Make-up gibt es z.B. bei Pulchris und Staudigl zu kaufen.