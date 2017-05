Alleskönner Jeans: So facettenreich wie noch nie

Jeansstoff erweist sich diese Saison als wahrer Alleskönner! Besonders form-und facettenreich wird das Material der Stunde mitunter selbst ohne seine signifikante Farbe inszeniert.

Jeans repräsentieren die Demokratie in der Mode. Giorgio Armani. Designer (*1934)

Overall & Latzhose

Von wegen Blaumann: Auch die Dame von Welt trägt aktuell Jeans-Overall. Von Retro bis Oversize reicht die Palette, und dank des Western-Revivals avanciert selbst die Latzhose zum It-Piece und darf gerne mit einem Halstuch überzeichnet werden.

Dekonstruiertes von KSENIA SCHNAIDER, um €429,-. stylebop.com Klassiker von RAG & BONE, um € 325,80. rag-bone.com Patchwork bei RE / DONE, um €520,-. shopredone.com It-Piece von CURRENT ELLIOTT, um €262,-. currentelliott.com

Oversize bei CITIZENS OF HUMANITY, um €449,-. citizensofhumanity.com Retro-Flair mit Schleife bei GOAT, um €792,-. goatfashion.com Tailliertes bei FRAME DENIM , um €320,-. frame-store.com Verspieltes bei SEE BY CHLOÉ, um €320,-. net-a-porter.com

White Denim

Trendfusion: Zerrissener Denim trifft auf meisterlich geschneiderte Jacken in Renaissance-Optik. Verbindendes Element: das Material und die Nichtfarbe Weiß, die dem Look eine edle Leichtigkeit verleiht.

Blazer mit Wortfetzen-Print von TOOGOOD, um €2518,-. t-o-o-g-o-o-d.com Andeutung eines Korsetts bei STELLA MCCARTNEY, um € 1395,-. stellamccartney.com Gebundener Blazer von ISABEL MARANT, um €680,-. lyst.com Safarijacke in Reinweiß von VALENTINO, um € 2750,-. farfetch.com

Bügelfalte und hoher Bund bei HILLIER BARTLEY, um €458,-. hillierbartley.com Zerreiß-Probe: Jeans »Mia« von REJINA PYO, um €360,-. rejinapyo.com Modell mit Einsätzen von GOLDSIGN DENIM , um €349,-. goldsigndenim.com



Bunt Bestickt

Höchste Handwerkskunst: Diese Saison werden Jeans exquisit bestickt, floral bis rockig. Die einzige Prämisse lautet: Mehr ist mehr. Nur bei den ebenfalls sehr angesagten Patchwork-Modellen setzt man lieber auf feine Nuancen anstelle lauter (Farb-)Töne.

Hippie-Flair von ROBERTO CAVALLI, um €4800,-. net-a-porter.com Helle Waschung und bunte Patches bei REPLAY, um €169,-.replayjeans.com Animalisches Design von PETER PILOTTO, P. a. A. peterpilotto.com Wild gemustert: von HISTORY REPEATS, um €785,-. aproposstore.com

Blüten und Street-Art bei OFF-WHITE, um € 955,-. off—white.com Beflügelt: Jacke von MAJE, um €195,-. maje.com Highlight-Jacke von GUCCI, um € 5900,-. mytheresa. com Shades of Grey bei MARC JACOBS, um € 935,-. net-a-porter.com

Merken

Merken

Merken

Merken