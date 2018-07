Zeitlos schön: Joy Venturini Bianchi

Joy Venturini Bianchi lebt ihre Liebe zur Mode und zur Haute Couture in einer Stadt aus, die seit den 1960er-Jahren für Blumenkinder und Hippie-Chic steht: San Francisco.

Ungeteilte Aufmerksamkeit ist Joy Venturini Bianchi regelmäßig sicher. Die Socialite hat ihr Leben der Charity gewidmet und führt in ihrer Heimatstadt den Vintagestore Helpers House of Couture, der die Einnahmen für den guten Zweck spendet. Vielleicht ist sie dort ihre beste Kundin, denn auch ihr Kleiderschrank ist mit herausragenden Stücken gefüllt, die sie in den letzten 60 Jahren gesammelt hat. Da finden sich Roben von Balmain, Courrèges, Yves Saint Laurent und jedem anderen Namen, der sich mit seinen Entwürfen ein Denkmal in der Modewelt gesetzt hat. »Für mich ist Mode ein Ausdruck meiner Seele. In all den Jahren war es auch für mein Leben und für das der Menschen, für die ich mich engagiere, immer bereichernd, meinem Stil Ausdruck zu verleihen. Denn meine Kleider waren immer ein Grund für den Beginn einer Unterhaltung.« Und das, obwohl einem manchmal schon fast die Worte bei den außergewöhnlichen Kreationen fehlen könnten, die Joy Venturini Bianchi so unverwechselbar machen.

>> Hier geht es zur Stilikone Iris Apfel

>> Hier geht es zur Stil Ikone Maye Musk