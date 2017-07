Jungdesigner: Zerissener Stoff, zerissene Träume?

Warum ich bei jungen, österreichischen Labels manchmal an das Rote Kreuz denke? Weil ich gerne karitative Hilfe leiste. Aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht.

Was Jungdesigner mit karitativer Hilfe zu tun haben? Nicht viel. Man bezahlt ja für Leistung. Gute Arbeit. Um den Vergleich zu erklären, muss ich ausholen. Zu einer Erfahrung, die ich in meinem früheren Leben mal machte. Damals, anno Schnee, schrieb ich auch noch über andere Themen. Wie zum Beispiel die karitative Hilfe, die das Rote Kreuz leistet. Abseits von akkuten Katastrophen. Sondern konstanst, stetig. Etwa in Georgien und Armenien. Da arbeitet das Österreichische Rote Kreuz quasi verdeckt. Aber ich schweife ab. Jedenfalls, damals, lernte ich viel über die Kraft des Helfens, aber auch darüber, dass viel falsch gemacht wird. So etwa bei Katastrophen wie dem Tsunami 2004. Da wurde in Sri Lanka deutlich mehr für Waisenhäuser gespendet als es Kinder auf der Insel gab.

Kann mir nicht passieren? Denkste. Ich spende auch an junge Designer, im übertragenen Sinne, unterstütze sie mit meinen Einkäufen und zahle schon mal gerne überteuerte Preise. Dafür wird es ja in Österreich produziert, ist nachhaltig, usw. Außerdem habe ich ja die Aufgabe, sie vielfältig zu unterstützen. Immerhin ist die DIVA das Sprachrohr der Jungdesigner Österreichs. Ein Begriff, übrigens, den ich nicht so gerne mag. Labels wie Sagan Vienna (ehemals Bradaric Ohmae) und Femme Maison arbeiten derart professionell und mit solch ausgezeichneter Qualität, dass man sie nur noch ob ihres spielerischen Zugangs als „jung“ bezeichnen darf. Jung, wirklich jung sind hingegen die Mädels hinter MESHIT. Aber das war es dann auch schon. Die zwei sind höchst motiviert und zeitgleich talentiert. Dann gibt es da etwa auch noch Rani Bageria, deren Boots bereits Kultcharakter haben. Alles Labels, die es zu unterstützen gilt. Und deren Preispolitik, das sei an dieser Stelle auch mal angemerkt, sehr moderat ist. (Der Vollständigkeit halber gehört an dieser Stelle auch noch Petar Petrov erwähnt. Er verkauft auf net-a-porter.com und gehört damit bereits zur internationalen Mode-Elite.)

Und deren Ruf auch geschützt gehört. Denn unter diese Ausnahmetalenten mischen sich auch ambitionierte Jungdesigner, die zwar Talent haben, aber die Branche gefährden. Mit guten Schnitten und schlechten Stoffen. Tollen Prints und überteuerten Preisen. Wer gerne in Jungdesigner investiert, der sollte sich gut überlegen WANN und WO. Denn nichts ist anstrengender als eine überteuerte Seidenbluse zu kaufen, die beim ersten Mal tragen an Kragen und Ärmel reißt. Fazit: Schlechteste Qualität ever! Da kann es einem schnell die gute Laune, aber auch die Spendierfreudigkeit verderben. So mir erst kürzlich passiert. Wenn dann auch noch als Antwort keine Entschuldigung, sondern ein flapsige Ansage kommt, dann ist es aus mit der Spendierfreudigkeit. Und mit dem Engagement. Es wird weder gekauft, noch mehr in der DIVA gezeigt. Um Sie, werte Leserinnen zu schützen. Aber auch all jene Designer, die mir wirklich am Herzen liegen und großartige Arbeit leisten.

Was das mit dem Tsunami zu tun hat? Dem Roten Kreuz? Ja, es mag vermessen sein, das eine mit dem anderen in Relation zu stellen. Parallelen kann ich für mich hingegen schon ziehen. Hilfe muss langfristig sein, konsequent. Man darf nicht wahllos streuen, sondern sollte sich beim Kauf schon vorab Gedanken machen. Wird das Produkt meinen Kriterien gerecht? Der einmalige Rückschlag hat gezeigt, dass es besser ist, auf die Labels zu setzten, die Talent tatsächlich mit Qualität paaren. Keine leeren Versprechungen machen. Und man trotz einem zerissenen Stoff nie aufhören sollte zu träumen.