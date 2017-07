Warum Kalzium und Magnesium gut für die Haut sind

Die Mineralstoffe Kalzium und Magnesium tun nicht nur Muskeln und Knochen gut. Auch in der Hautpflege hinterlassen sie ihre positiven Spuren(-elemente).

Kreatives Kalzium

Ähnlich wie Magnesium ist es an extrem vielen Stoffwechselprozessen beteiligt. Außerdem sorgt es für gesunde Knochen, Haare und Haut und wirkt auf die hauteigene Fettproduktion.

Ist in der Pflege besonders bei trockener, reifer, aber auch bei unreiner Haut beliebt.

Die wichtigsten Kalziumquellen in der Ernährung sind Milchprodukte, besonders Hartkäse, und Mineralwasser. Vitamin D ist wichtig, um es gut aufnehmen zu können.

»Minéral 89«, das neue Serum von VICHY, besteht hauptsächlich aus dem mineralstoffreichen Thermalwasser der französischen Heilquelle und Hyaluronsäure. Es durchfeuchtet effektiv, ideal für junge Haut, um ca. € 21,90. Das Kalzium im »Cellucur Sicca Calcium Serum« von REVIDERM bringt vor allem reife und trockene Haut wieder ins Gleichgewicht. Wirkt auf die Lipidproduktion und baut angegriffene Hautbarrieren neu auf, um €40,-. Mit kalziumreichem Heilschlamm: Die »Deep Cleansing Mask« der ungarischen Trendmarke OMOROVICZA reinigt die Poren und regt die Zellerneuerung an, um €80,-. Behandlungen im Park Hyatt, vienna.park.hyatt.com.



Magisches Magnesium

Das Nahrungsergänzungsmittel der Wahl, wenn man an Muskelkrämpfen leidet. Es entspannt auch die feine Muskulatur unter der Haut und beugt so Fältchenbildung dezent vor.

Studien ergaben, dass Magnesium gegen allergische, übersensible Haut wirkt, wohl, weil es im Zusammenspiel mit Kalzium am Histaminabbau beteiligt ist.

Unter den Lebensmitteln sind Samen, vor allem Sonnenblumenkerne, Nüsse und Hülsenfrüchte die besten Magnesiumquellen. Fette und eiweißreiche Kost erschwert die Aufnahme.

»Epigran« von DR. GRANDEL ist ein hautberuhigender, straffender Wirkstoffkomplex aus Weizenkeimen und reich an Magnesium, Kalzium und Zink, um €37,50. Das »Crema Nera Extrema Supreme Defense Fluid SPF 15« von GIORGIO ARMANI ist mit Magnesium, Kalium, Natrium und Silizium angereichert. Schützt vor Umwelteinflüssen und verbessert die Sauerstoffversorgung der Haut, um € 250,-. Die »Evercalm Ultra Comforting Rescue Mask« von REN wirkt durch einen Pilzextrakt, römische Kamille und Magnesium gegen Schwellungen, Rötungen und Juckreiz, um €39,50.

