Karl Lagerfeld: Trauer um den Modekönig

Im Alter von 85 Jahren ist der Modeschöpfer Karl Lagerfeld gestorben. Obwohl die Modewelt schon länger um den Verbleib der Ikone rätselte, traf die Meldung über sein Ableben viele im Schock.

Er war einer der kreativsten Köpfe unserer Zeit, unerschöpflicher Workaholic, eine Ikone der Modewelt, Meister der Selbstvermarktung und Katzenliebhaber: Mit dem Tod von Karl Lagerfeld geht eine Ära zu Ende. Der 85-jährige hat schier unmenschliches Geleistet. Seit den Achtziger Jahren war der gebürtige Hamburger Kreativdirektor von Chanel. Er führte das Modehaus, das nach dem Tod seiner berühmten Gründerin knapp vor dem Ruin stand, zu nie da gewesenem Glanz. Gleichzeitig war er für die Entwürfe des römischen Luxuslabels Fendi verantwortlich, für das er – ohne Unterbrechung seit 1965 – gearbeitet hat und gab eine eigene Modelinie heraus. Der schöpferische Output Lagerfelds schien grenzenlos. Bis heute ist nicht völlig klar, für welche Modefirmen er im Laufe seiner langen Laufbahn im Geheimen sonst noch gearbeitet hat. Ans Aufhören hat er nie gedacht.

Selbst seine Schauen waren immer ein Feuerwerk der Inspiration und Kreativität: Vom nachgebauten Eisberg mit schwedischem Schnee (H/W 2010) über das Chanel-Shoppingcenter (H/W 2014) bis zum enormen Passagierschiff (Cruise 2019) – keine Idee schien ihm zu utopisch oder dekadent. Karl Lagerfeld war ein Visionär, der sich in seiner Funktion als Designer aus einem Schattendasein geholt hat. Schließlich galt zu Beginn seiner Karriere nur ein Couturier – wie etwa Yves Saint Laurent – als bewundernswert. Als Designer, der „nur“ für ein Modehaus arbeitete, blieb man im Hintergrund. Dies änderte sich allmählich, als Karls Genialität von Chanel erkannt wurde.

Alain Wertheimer, CEO von CHANEL, sagt in tiefer Trauer: „Dank seines kreativen Genies, seiner Großzügigkeit und seiner außergewöhnlichen Intuition war Karl Lagerfeld seiner Zeit voraus, was zum Erfolg der Marke CHANEL auf der ganzen Welt beigetragen hat. Heute habe ich nicht nur einen Freund verloren, sondern auch einen außergewöhnlich kreativen Menschen, dem ich Anfang der achtziger Jahre die „Carte Blanche“ gegeben habe, um die Marke neu zu erfinden.“ Das ist ihm ohne Zweifel gelungen.

Anfang der 2000er erfand Lagerfeld sich selbst dann neu: Nach einer Radikaldiät hatte der Designer seiner Look so gravierend verändert, dass er unverkennbar war. Allein die Silhouette Lagerfelds war auf der ganzen Welt als Marke erkennbar. Ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere war 2004 auch die Zusammenarbeit mit der Modekette H&M, die eine ganze Welle solcher Synergien der Luxus- mit der Diskontwelt auslösen sollte.

Diva-Chefredakteurin Melanie Gleinser-Moritzer ist tief bestürzt vom Ableben der Mode-Legende: „Karl Lagerfeld hat die Mode der letzten Jahrzehnte geprägt wie kein anderer. Er war der letzte große Couturier: Seine Visionen schrieben Geschichte, seine Kreativität beflügelte Generationen von Designern und sein Charakter begeisterte jeden, der die Ehre hatte, ihn näher kennen zu lernen. Karl Lagerfeld war das Fundament einer sich stetig im Wandel befindlichen Modewelt. Gerade in den letzten, sehr turbulenten Jahren war er unser Anker. Auf ihn baute alles auf. Keine Referenz, die nicht irgendwo auf ihn zurückging, kein Trend, den nicht er prägte. Die Mode wird nie wieder das sein was sie dank Karl Lagerfeld war.“

Im Jänner erschien Lagerfeld nicht wie üblich am Ende seiner Modeschau. Für viele Branchenkenner war dies bereits der Anfang vom Ende. Spekulationen über seinen Gesundheitszustand hatten bereits seit längerer Zeit die Runde gemacht. Laut französischen Medienberichten wurde er Montagabend ins Krankenhaus eingeliefert und ist am 19. 2. im Alter von 85 Jahren gestorben. Lagerfelds Nachfolgerin bei Chanel wird seine langjährige enge Mitarbeiterin und bisherige Vize-Kreativdirektorin Virginie Viard.