Tasche mit Kultpotenzial: Karl Lagerfeld x Stylebop.com

Diese Signatur würden wir überall wiedererkennen! Karl Lagerfeld beschert uns wieder einmal ein Trendteil mit Kultpotenzial: D er Onlineshop stylebop.com released heute exklusiv die K/ metal Signature Shoulder Bag , die in Zusammenarbeit mit dem weltbekannten Designer entstand.

Ein schlichtes, goldenes „Karl“ prangt auf dem Klappverschluss der mitternachtsblauen Ledertasche. Mehr ist auch gar nicht mehr nötig, denn diese Buchstaben genügen um zu wissen, um wen es sich hier handelt. Ein Vorname, der im Laufe einer langen und stetig aufsteigenden Karriere (nicht zuletzt auch wegen seiner genialen Sprüche) bereits zu einer Marke geworden ist. Denn egal ob auf Tassen, Kleidung, Schlüsselanhänger, Schuhen, Handschuhen, Notizbüchern oder sogar als Wackelkopf-Figur: Karl ist überall. Manchmal sogar für die Ewigkeit gebannt in die Haut besonders mutiger Fashion Victims. Aber von Tattoos lassen wir von der DIVA lieber die Finger, denn wie erzählte er dem GQ Magazine einst so schön: „Das ist als würde man in einem Print-Shirt einschlafen. Man kriegt es nie wieder ab.“ Wie recht du wieder einmal hast, lieber Karl. Seine Verehrung kann man ab heute sowieso auch anders zeigen. Auf besonders schicke Weise hängt man sich die goldene Unterschrift von Karl dem Großen einfach um die Schulter – und hat damit garantiert auch den perfekten conversation starter parat.

Die k/metal Signature Bag ist ab sofort auf stylebop.com um € 339,- erhältlich.