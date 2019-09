Kaskaden Wellen

Nicht glatt, nicht gelockt: Die schönste und sinnlichste Haarstruktur der Saison sieht aus wie ein über Stufen fallender Wasserfall.

Kaskadenwellen sehen am besten aus, wenn das Haar glänzt. Dafür braucht es eine gute Pflege, eventuell Glanzspray und Schutzlotionen, um die Haarfasern beim Formen mit Hitze nicht zu schädigen.

Luxuriös: »Pure -Moisture Conditioner« von Show mit weißem Trüffel und Kaviar, um € 33,95, flaconi.de. »Belebendes Coffein-Shampoo« von Bio-H-Tin, um € 8,99, erhältlich in Apotheken, biohtin.at. Das »Addpower Thickening Spray« von KMS kräftigt feines Haar und schützt es vor Hitze, um € 22,-, kmshair.com. Glanzspray »Glow Touch« von Authentic Beauty Concept, um € 27,-, authenticbeautyconcept.de. Die »Smooth &Silky Trockenspülung« von Syoss verleiht den Haarlängen zwischen den Wäschen Glanz und Kämmbarkeit, um € 4,99, syoss.de.

Erste Wahl: Welleneisen »Deep Waves W2447E « von Babyliss, um € 59,90, z. B. über look fantastic.de. »Curl &Straight Confidence Haarglätter S6606« von Remington zum Wellen und Glätten, um € 99,99, remington.at. Dank neuem Kammaufsatz kann man die glamouröse Bewegung auch mit dem Dyson-Haartrockner »Supersonic« zaubern. »Supersonic«-Haartrockner um € 399,-, Kammaufsatz um € 39,-, dyson.at.

Tipp

Um gleichmäßige S-Linien zu formen, braucht man entweder ein Welleneisen oder die alte Friseurtechnik des Papillotierens: Das feuchte Haar zu Sechsen hochdrehen und zum Trocknen flach am Kopf feststecken. Bei einem Föhn mit Kammaufsatz das Haar strähnenweise in Achterschleifen um die Kammzähne schlingen, heiß föhnen, abkühlen lassen, in Form bürsten und mit Glanzspray fixieren.