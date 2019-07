Wunderwasser Kölnisch Wasser

Der spritzige Duft von »4711« weckt seit Generationen Kindheitserinnerungen. Kein Wunder : Das »Echt Kölnisch Wasser« erfrischt die Gemüter seit über 225 Jahren.

Foto Tim Tom

Die genaue Rezeptur ist bis heute ein streng gehütetes Geheimnis. Feine Nasen erkennen aber vitalisierende Nuancen von ätherischen Ölen wie Bergamotte, Zitrone und Orange sowie entspannenden Lavendel und würzigen Rosmarin. Auf der Haut verrieben belebt der Duft bis heute nicht nur die Sinne, sondern auch müde Muskeln. Der Inhalt der legendären Molanusflasche mit dem reich verzierten Etikett in Gold und Blau zählt übrigens zu den ältesten Duftwässern der Welt und begründete die Familie der Eaux de Cologne.

»Original Eau de Cologne«

von 4711 Echt Kölnisch Wasser,

200 ml um €39,50,

4711.com

