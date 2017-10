Neue Saison, neues Glück

Melanie Gleinser-Moritzer berichtet:

Es ist das eine, über Mode zu schreiben und etwas völlig anderes, Mode selbst zu leben – sprich also zu tragen.

Bei mir hat sich ja in den gefühlt letztes zwei Jahren eine relative Unlust breit gemacht. Nicht, dass ich jetzt nackig rumrenne. Nein, nein. Meine Seidenblusensammlung wird immer größer, aber das war es dann auch schon irgendwie. Wer sich den ganzen Tag mit Mode beschäftigt, hat oft selbst keine Lust mehr. Berufskrankheit sozusagen.

Das trifft übrigens auch auf 95% der Designer zu.

Diese Saison finde ich allerdings besonders spannend. Nein, Korrektur: Da ist einiges für mich dabei, das sich quasi nahtlos in meine Seidenblusensammlung einfügen lässt. Oversize-Blazer zum Beispiel und Overknee-Boots. Könnten ja gut zu einer Overzize-Frau passen, dachte ich so bei mir. Immerhin sind die Models auch ganz schön groß und ich ja nochmals ein Stück größer. Also rein in meinen Lieblingsonline-Store und zwei Minuten später raus mit einem prall gefüllten Warenkorb. Zwei Tage später waren die Teile auch schon da.

An dieser Stelle: Heute hab ich leider kein Foto für euch.

Warum? Weil Overknee-Boots an mir aussehen wie Sieben-Meilen-Stiefel und der Oversize-Blazer leider nicht Oversize wirkt, sondern einfach nur schlecht geschnitten aussieht. Worst-Case-Szenario! Schlimm, schlimmer, me! Oversize verlangt offensichtlich ein Mittelmaß. Man darf definitiv weder zu klein, noch zu groß sein.

Der Witz an der Geschichte? Couturiers schaffen großartige, außergewöhnliche Mode, Mode ist alles – berührend, fantastisch und neuerdings auch politisch. Nur eines nie: mittelmäßig. Nur die Trägerin sollte es sein. Unbedingt.

Da greif´ ich dann doch zurück auf meine Seidenbluse und lass den Charakter leuchten.

Sandra Keplinger:

Mit einem ungewöhnlichen Bodytyp ist es oft schwer, Trends mitzumachen. Gespannt sehe ich mir die neuen Kollektionen der großen Designer an – wenn nicht vor Ort, dann zumindest per Lifestream, um Kreativität für die nächste Saison zu tanken. Doch meistens sind neue Formensprachen oder Kombinationen, die mir gefallen, für große Modelkörper ohne Oberweite gedacht. Und so bewundere ich diese Trends lieber an anderen, als sie an mir selbst zu probieren.

Diese Saison hat Fortuna es gut mit mir gemeint: Persönliche Lieblingslooks funktionieren auch in meinem Körperformat.

Da wären zuerst mal Oversize Blazer in Kombination mit Anzughosen mit hoch sitzendem Bund, die im Bereich der Hüfte wunderbar ausladend sind: Ein wahrer Kurventraum von Stella McCartney. Hier werden gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der Blazer macht meine Breiten Schultern samt Oberweite weniger auffällig, während der hohe Bund von vorne trotzdem die Taille betont, ohne die Silhouette zum Kartoffelsack zu machen. Bei Dior geht es in ähnlichem Tenor weiter. Der Oversize-Pulli wird hier zum romantischen Rock getragen, der an sich so viel Weiblichkeit ausstrahlt, dass man hier bei der Taille ruhig Abstriche machen kann.

Zu guter Letzt haben mich Karl Lagerfeld und Demna Gvasalia mit einer Menge Sparkle glücklich gemacht: Ich würde für ein Paar der CHANEL-Silberstiefel töten, metaphorisch natürlich. Die figurbetonten Glitzerkleider von Balenciaga sind zwar nichts für mich, doch eine funkelnde Bluse mit enger, schwarzer Anzughose..? Großartig! Endlich wieder ein bisschen Glamour für den Alltag!