Kommt nie aus der Mode: Roter Lippenstift

Roter Lippenstift ist ein Klassiker. Dank Details wie verwischten Konturen, hohem Glanz oder mattem Finish bekommt jeder Look seinen individuellen Touch. Das Tüpfelchen auf dem i bilden Fingernägel im selben Farbton.

Rote Lippen muss man küssen

»Verknutschte«, weiche Konturen (Bild o. li.) wirken ungezwungen, scharfe Konturen (o. re.) dagegen offizieller. Matte Farben (u. li.) sind gleichzeitig trendig und elegant. Glänzende Texturen (u. re.) wirken saftig und frisch. Glitzer hingegen ist ein No-Go.

»Nail Polish« im saftigen Ton »Pomodoro« von BOBBI BROWN, um €16,-. Der »Phyto-Lip Twist Matt« in »Burgundy« von SISLEY färbt in einer matten Optik und pflegt mit Commiphoraharz-Extrakt, um €37,50.2 »L’Absolu Lacquer« in »Be Brilliant« von LANCÔME verleiht den Lippen ein Hochglanz-Finish, um ca. € 31,-.

Samtige und feuchtigkeitsspendende Textur: »Joli Rouge Velvet« im Ton »754V Deep Red « von CLARINS, um €25,50. Was wie ein normaler Lippenstiftkopf aussieht, ist in Wirklichkeit ein Schaumstoff-Applikator, der ein pigmentreiches Farbfluid spendet. »Le Rouge Liquide« von GIVENCHY, bei MARIONNAUD, um €37,99. Klein, aber oho: Den Kult-Lippenstift »Ruby Woo« von MAC gibt es jetzt auch im extrakleinen Handtaschenformat: »Little MAC Mini Lipstick«, um €10,50.