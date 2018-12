Zeichenstunde: Die neuen Kosmetikstifte

Kosmetikstifte sind handlich, praktisch und präzise -die perfekte Wahl, wenn es darum geht, Linien zu ziehen, ganz gleich ob es sich dabei um Lippenkonturen handelt oder um Falten, die man glätten will.

Pen Fan: Diors Make-up-Kreativdirektor Peter Philips hat ein Faible für feine Stifte. Links schminkt er mit dem »Diorshow on Stage Liner« in »Matte Pink«, um ca. € 35,-. Der »Rouge Dior Ink Lip Liner« mit einer tuscheähnlichen Textur, um ca. € 30,-. Grundlagen: Aus der Pinselspitze der »Light-Expert Click Brush« von By Terry kommt eine feine Make-up-Grundierung mit lichtreflektierenden, farbneutralisierenden Partikeln. Um € 52,50, z. B. bei niche-beauty.com. Neue Form: Sogar Parfum wird jetzt aufgepinselt! YSL packte den Duftbestseller »Black Opium« in die ebenfalls bewährte Pinselstiftform des »Touche Eclat«. Allerdings in Schwarz und mit viel Glitzer -passend zum Duft. Der ist sinnlich und intensiv mit schwarzem Kaffee in einem Bouquet aus weißen Blüten. »Black Opium Click & Go«, um ca. € 39,-, bei Müller.

Alle für Einen: Vier Minen für die perfekte Braue: Der »Brow Contour Pro 4-in-1 Defining & Highlighting Brow Pencil« von Benefit enthält eine helle und eine dunkle Brauenfarbe, einen Hautton und einen Schimmer-Highlighter, um € 35,-. Lippenstift: Dank Hyaluron, Seide und speziellen Peptiden sorgt der »Lip Filler &Booster« von Juvena für prallere Lippen und glättet Fältchen, um € 29,90. Quattro Stagioni: Aus dem Farbwechselkuli der 80er wurde ein Schminkstift: Mit dem » Stylo 4 Couleurs« in zwei neuen Varianten von Clarins hat man drei Lid-und einen Lippenliner bei der Hand, um €34,50. Faltenkiller: Der »Sublime Stick 2 in 1« von Ioma enthält zwei Seren. Eines wird über einen Roll-on aufgetragen und glättet Falten langfristig, das andere hat einen sofortigen Glätteffekt. Um €56,99 bei Marionnaud.