Aus dem Labor oder der Natur? Das ist eine Frage, die sich viele beim Kauf von Beauty-Produkten stellen. Doch das eine schließt das andere nicht aus.

Es war vor knapp 40 Jahren, als ein junger Südtiroler nach einem Sportunfall in der Schulmedizin nicht die richtigen Antworten auf seine Probleme fand. Der Junge Dr. Joseph griff daraufhin zu Substanzen aus dem eigenen Garten und fing mit der Selbstheilung an.

Eine Geschichte, die einfacher und logischer nicht sein könnte. Mittlerweile ist das Team Dr. Joseph um seine drei Kinder und viele Mitarbeiter angewachsen. Die Philosophie der Beauty-Marke: Das beste aus zwei Welten vereinen, aus Natur und Labor. Deswegen werden die Pflegeprodukte auch mit dem Label „Hightech Natural Cosmetics“ versehen.

Kein Labor ist größer als unser Garten.

„Wenn man sich eine Pflanze im Details ansieht, ist sie in ihren Wirkstoffen so komplex und intelligent – das teuerste Labor könnte das nicht simulieren“, erzählt Viktor Franz, einer der CEOs von Team Dr. Joseph. Man merkt, dass die Marke trotz seiner Tradition jung ist: Sie greift Beauty-Trends auf und erzeugt sie auf Pflanzenbasis im eigenen Labor. „Wir gewinnen Hyaluron in einem komplexen Verfahren aus Hefe, während es im herkömmlichen Herstellungsprozess meist aus den Kämmen von Hähnen gewonnen wird.“

Das Team Dr. Joseph betreibt einigen Aufwand, um an seine pflanzlichen Rohstoffe zu kommen. „Wir prüfen jeden Hersteller und bevorzugen Wildwuchssammlungen.“ Außerdem legen die Südtiroler wert auf eine nachhaltige, biologische Anbauweise.

Die Produktrange ist auf 5 unterschiedliche Hauttypen spezialisiert: Sensitive Haut, trockene Haut, Ölige bzw. zu Akne neigende Haut, Problemhaut und Reife Haut. „Wir nennen unsere Hautserie für reife Haut Well Aging statt Anti-Aging, da wir den Alterungsprozess der Haut bestmöglich unterstützen und nicht bekämpfen wollen“, erzählt Viktor. Verwendet man zB die Daily Repair Well Aging Cream, hat man das Gefühl, sich eine Kräuterwiese auf die Haut aufzutragen. Das Gefühl ist angenehm, wohlriechend und vor allem sehr effizient.

Neue Denkansetze

Dass in die Herstellung der Produktlinien viel Kopfschmalz geflossen ist, wird schnell ersichtlich. Der kommerzielle Gedanke scheint kein Wesentlicher zu sein, weil man in der Produktrange vergeblich nach einer Nachtcreme sucht. „Abends empfehlen wir, nur das Serum zu verwenden, damit die Haut während dem Schlaf arbeiten und Giftstoffe auswerfen kann. Eine Nachtcreme würde die Poren versiegeln, was wir nicht wollen.“ Ausprobieren und selbst überzeugen!

Alle Produkte von Dr. Joseph sind in Österreich über shop.saint-charles.eu erhältlich.