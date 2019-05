Küchen Essentials

Manchmal muss man die Dinge aufs Wesentliche reduzieren, um ihre wahre Schönheit ans Licht zu bringen. Weiß auf Weiß zeichnet sich dezent der Klassiker aus der Gmundner Keramik Manufaktur ab, während die erhabene Flammung das Muster sanft spürbar macht. Und gerade in dieser Schlichtheit liegt die ganz besondere Kraft des neuen Designs "Weißgeflammt" .

Sprudeln auf Knopfdruck

Praktisch, stylisch, umweltbewusst! Seit Jahren begeistern Wassersprudler im Haushalt. Immer mehr Österreicher setzen auf Selbersprudeln: Lästiges Kistenschleppen entfällt, Plastikflaschen werden eingespart und frisch gesprudeltes Trinkwasser ist ständig verfügbar. Mit dem neuen Easy One Touch hält nun ein wahrer Alleskönner Einzug in der Küche. Ein Hingucker in stilvollem Schwarz.



www.sodastream.at