Kultprodukt: Dior J’Adore

Alchemie in einer Amphore. Einen Duftklassiker zu kreieren gelingt selten. Mit »J’adore« hat Dior vor knapp 20 Jahren eine olfaktorische Ikone geschaffen.

Der blumige Duft »J’adore« wird von Dior gerne als »flüssiges Gold« bezeichnet. Das mag zum einen an der Farbe des Jus liegen, zum anderen daran, dass das Parfum seit seiner Lancierung im Jahr 1999 zu den Bestsellern der Marke gehört. Die floralen Facetten aus Ylang-Ylang, Damaszener Rose, arabischem Jasmin und Orangenblüten bilden den Klassiker, der jedes Jahr von Hausparfümeur François Demachy in limitierten Auflagen neu interpretiert wird. Aktuell stellt er die unterschiedlichen Noten von Yasmin in den Mittelpunkt.

»J’adore Absolu« von Dior, Eau de Parfum, um €131,-, dior.com.