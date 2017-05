Kultprodukt: Preisgeköntes Serum von Bioeffect

Zuerst kam der Nobelpreis für den EGF, den Epidermal Growth Factor. Dann kam die isländische Biotech-Marke BIOEFFECT, die daraus ein Anti-Aging-Serum entwickelte, das Falten erfolgreich den Kampf ansagt.

Drei Buchstaben, sieben Inhaltsstoffe, 40 Wissenschaftler: Beim »EGF Serum« von BIOEFFECT geht die Rechnung für eine schöne Haut auf, und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.

Das Kultprodukt das selbst im Badezimmer von Karl Lagerfeld seinen fixen Platz gefunden hat, beschleunigt den Wachstumsfaktor, die Erneuerung der Hautzellen und regt die Produktion von Elastin und Kollagen an.

»EGF Serum« von BIOEFFECT, um €139,-.





