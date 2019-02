Kultprodukt: US-Beautylabel philosophy

Darauf haben wir schon lange gewartet: Endlich sind die Kultprodukte des amerikanischen Beautylabels philosophy auch hierzulande erhältlich! Einer strahlend schönen Haut steht jetzt also nichts mehr im Wege.

philosophy ist davon überzeugt, dass jede Frau eine strahlend schöne und gesund aussehende Haut verdient. Und der Weg dorthin soll laut der Marke auch ganz unkompliziert sein: Tägliche Reinigung, ein wöchentliches Peeling und die richtige Pflege sollen unsere Haut so schön machen, dass Make Up überflüssig wird. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Philosophy verspricht eine Hautbehandlung mit professionellen Formeln um dem Hautbild seine idealen Bedingungen zurückzugeben. Die Produkte wurden wissenschaftlich entwickelt, um die Kraft der Natur auszuschöpfen und diese mit der Wissenschaft zu vereinen. Daraus entstehen klinisch getestete und vor allem sofort sichtbare Ergebnisse. Das Peeling Duo Microdelivery – bestehend aus klassischem und chemischem Peeling – hinterlässt eine spürbar zartere Haut, als gewöhnlich. Und mit der Purity 3 in 1 Reinigungsmilch wird die täglich Hautreinigung zum Kinderspiel. Tipp: Der Reinigungseffekt wird verstärkt, wenn man das Produkt 60 Sekunden lang in die Haut massiert. (Das gilt übrigens für alle Reinigungsprodukte.)

Egal ob Pflege oder Spezialbehandlung, die philosphy Produkte überzeugen durch angenehme Texturen und effektive Wirkung. Und zwei Düfte hat Philosophy auch im Repertoire: Amazing Grace, der Nr. 1 Duft in Amerika und Pure Grace, beides alltagstaugliche, zarte Düfte, die ihre Trägerin frisch umhüllen.

Im Frühling 1996 erschuf Cristina Carlino, eine Visionärin in der Welt der Hautpflege, die Marke philosophy. Auf der Spitze des Camelback Mountains in Arizona wird die amerikanische Pionierin von der Schönheit der Flora der Bergspitze und der wüstenartigen Weiten dieser wundervollen Landschaft verzaubert. Diese Gefühle inspirieren sie zu der Idee, dass die Selbstpflege mit Hautpflege gleichbedeutend ist, und bringen sie dazu, philosophy zu gründen – so jedenfalls die Legende.

Die Produkte gibt es ab sofort exklusiv bei Marionaud.