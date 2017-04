La Cucina Italiana

Dolce & Gabbana leben die Italienische Küche und leihen ihre Kreativität der Firma Smeg. Entstanden sind Küchen-Gadgets auf höchstem Designniveau.

Wem florale Prints in traditionellem Italienischen Design im Schrank und auf dem Körper nicht genügen, kann sich ab Oktober kleine Kunstwerke in die Küche stellen. Dolce & Gabbana taten sich mit Smeg zusammen, um kunstvolle Küchengadgets zu designen. Ähnlich wie letztes Jahr, als das Italienische Duo für den Salone del Mobile in Mailand 100 Kühlschränke handbemalten.

Domenico Dolce und Stefano Gabbana sind bekannt dafür, Tribut an ihre Heimat zu zollen – zum Beispiel mit einer sizilianisch angehauchten Brillenkollektion. Doch womit verbindet man Italien mehr, als mit der wohl besten Küche der Welt, der „Cucina Italiana“? Die Kollektion besteht auch 8 Teilen, die mit floralen Motiven bemalt sind und italienische Landhaus-Nostalgie ausstrahlen. Espressomaschine, Toaster, Mixer und Teekessel erstrahlen in bunten Farben und sind ein Blickfang der besonderen Art in jeder Küche.

Wieviel die Stücke kosten werden und in welcher Auslage sie erscheinen, ist noch ein wohlgehütetes Geheimnis. Aber Vorfreude ist bekanntlich die Schönste, nicht wahr?