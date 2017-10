Label to watch: Belize

Mit 70s-Feel zum Ziel: Belize macht mit romantischen Designs von sich Reden.

BELIZE wurde irgendwo zwischen Berlin, London und Paris geboren. Die zwei Gründerinnen Valeska Duetsch und Fiona Bansal sind immer unterwegs. Gelernt haben Duetsch und Bansal ihr Handwerk bei niemand Geringerem als STELLA McCARTNEY, wo sich die beiden kennenlernten. Mittlerweile kümmert sich Duetsch mehr ums Kretive, Bansal ums Geschäftliche.

Die stärke des Labels liegt zweifellos in ungewöhnlichen Silhouetten: Wickelröcke treffen auf gestrickte Bodys, melierte Patchworkkleider auf romantische Spitzenröcke. BELIZE setzt auf Tradition, vor allem bei Materialien. Stoffe werden in Italien bedruckt, die Spitze aus Österreich bezogen. „Wir wollen Mode für alle Lebenssituationen der modernen Frau kreiieren“, sagt Duetsch. „Von der Großstadt bis zum Strand, unsere Mode ist für Überall.“