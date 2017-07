Label to watch: Sarah & Sebastian

Das nennen wir mal Couple Goals: Die Schmuckdesigner Sarah & Sebastian erobern mit ihrem gleichnamigen Label gerade die Modewelt.

Schon Designerin Jil Sander sagte einst: „Ich bin überzeugt davon, dass man Luxus auch in der Einfachheit finden kann!“

Da kann man ihr nur zustimmen. Das Thema Einfachheit funktioniert natürlich nicht nur in der Mode wunderbar. Auch in der Schmuckwelt, hält sich der Trend zum Minimalismus bereits seit Jahren hartnäckig. Auch wenn zwischenzeitlich immer wieder Statement-Teile wie Cocktailringe oder Multi Chains ins Rampenlicht gerückt werden – mit filigranem Schmuck ist man wirklich immer gut beraten. Das erklärt auch den großen Erfolg des Labels Sarah & Sebastian, das jetzt aus Australien zu uns herüber schwappt. Die Schmuckmarke des Duos entstand nämlich aus (theatralische Pause) Liebe! Die Australierin Sarah Gittoes und der Deutsche Robert Sebastian Grynkofki teilten nämlich nicht nur eine große Leidenschaft füreinander, sondern auch für Schmuck und Design. Kurzerhand gründeten die Beiden 2011 ihr eigenes Schmucklabel. Eine schöne Geschichte, oder?

Ziemlich märchenhaft ging es auch weiter, denn der handgefertigte Schmuck fand auf Anhieb Anerkennung in der Modewelt. Mit der Aufnahme ins Sortiment des kultigen Pariser Concept Stores Colette kam dann auch der endgültige Ritterschlag.

Das Label ist unter anderem auch über net-a-porter.com erhältlich.