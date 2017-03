Lacoste Menswear: Heritage meets Athleisure

Die neue Frühjahrskollektion von Lacoste verkörpert minimalistisches, modernes Design und französische Eleganz in Sportlichen Styles mit Retro-Touch.

Das Motto der LACOSTE Frühjahr/Sommer 2017 Kollektion für Herren? Sportlicher Styles mit Retro-Touch. Man könnte sagen, René Lacoste ist der Urvater des »Athleisure«-Trends.

Sein Polohemd wurde für den Tennisplatz designt, aber entwickelte sich bald zum absoluten It-Piece der besseren französischen Gesellschaft und schaffte so den Durchbruch vom Tennisplatz in die sportlich-elegante Alltagsgarderobe. Diesen Spirit der Tennis-Heritage findet man auch deutlich in der Mustergebung der aktuellen Kollektion wieder. Streifen und Karos, die an die Linien und Netze des Tennisplatzes erinnern, Hybrid- und technische Piqué-Stoffe, die der Bekleidung eine funktionelle Komponente verleihen und das ikonische LACOSTE-Polo, welches in weiteren Varianten und Materialien weiterentwickelt wird. Diese sportlichen Frühlings-Looks machen Lust auf den Athleisure-

Trend, der gerade so angesagt ist und die LACOSTE-Heritage so wunderbar wiederspiegelt.



Erhältlich in Ihren LACOSTE-Boutiquen und unter www.lacoste.com

