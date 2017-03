Zwischen Nostalgie und Zeitgeist: Die neue LACOSTE F/S Kollektion

Die neue Lacoste Sommer-Kollektion hat die Leichtigkeit und Frische eines besonderen Tennismatches.

Die Frühjahr/Sommer Fashion Show-Kollektion 2017 von LACOSTE steht für eine freie Neudefinition der Begriffe Komfort, Eleganz und Sinnlichkeit. Die warme Jahreszeit bietet die Gelegenheit, Stücke voller Erinnerungen, die von zeitloser Eleganz geprägt sind, neu zu interpretieren. Kleider aus dem für LACOSTE so typischen leichten Baumwoll-Piqué-Stoffen, fließende sommerliche Schnitte, kräftige Farben und Muster bringen eine exotische Frische mit sich. Felipe Oliveira Baptista kehrt zurück zur Couture aber auch zu den Wurzeln der Marke LACOSTE, um deren Gesetze zu brechen und den French Chic neu zu definieren. Ungerührt schlicht und vollkommen freigeistig legt die Frühjahr/Sommer LACOSTE Fashion Show-Kollektion 2017 das Fundament für ein neues Bewusstsein, in dessen Mittelpunkt das Konzept der natürlichen Verführung steht.

