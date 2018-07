Layering: Herbst des Schreckens

Diese Trends erwarten uns kommende Saison… und es wird wahrlich zum Fürchten!

Eigentlich ist keine Zeit besser für die perfekte Mode als der Winter. Anstatt minimalistisch wie im Sommer herumzulaufen, erlaubt die kalte Jahreszeit Layering, und lässt somit die Herzen von Modefreundinnen höher schlagen. Doch kommende Saisom kommen ein paar schaurige Trends auf uns zu, die es mit dem Layering nur allzu gut meinen: Egal ob als übertriebene Daunenvariante von SACAI oder als Neopren bei PREEN BY THORNTON RAGAZZI oder PRADA. Auch wenn die einzelnen schichten hier nicht zu verachten sind, zeigt ROKSANDA ILINCIC mit einer Kombination aus Shearling und Daune zu viel des Guten. Und was ist Marine Serre da eingefallen, die einen eng anliegenden Ganzkörperanzug mit Radel-Shirts und Baumwoll-T-Shirt kombiniert? Das ist weder tragbar noch avant garde! Und auch wenn wir den Wechsel von Raf Simons zu CALVIN KLEIN lieben und seine erste Kollektion hochjubelten: Müssen die langen Silverhandschuhe über den großzügig geschnittenen Wollmantel denn wirklich sein?

Die anderen Looks lassen wir besser unkommentiert… und am besten für dich sprechen:

Fotos: Getty Images, Catwalkpix