Intensiv und aufregend: Lederdüfte

Rau wie Präriestiefel oder samtweich wie ein Paar edle Velourshandschuhe aus Paris: Lederdüfte sind so vielfältig wie das Material selbst.

»Sueded Oud« von CLEAN RESERVE duftet frisch und cremig. Zypresse, Weihrauch und Oud-Noten verschmelzen mit einem butterweichen Wildlederakkord, um € 100,-, über ausliebezumduft.at. Als eine Komposition aus sonnig-weißen Blumennoten mit samtiger Mandel, üppiger Vanille und Lederakzenten beschreibt Parfümeurin Marie Salamagne dieses Duftwasser. »Eau de Parfum Blanche« von ALAÏA, um € 57,-. Ein Klassiker aus der »Exclusive Collection« von GUERLAIN: »Cuir Beluga« umhüllt mit Mandarine, Heliotrop, Vanille und weißem Velours, um € 203,-, exklusiv bei Le Parfum.

Doblis-Kalbsleder aus den HERMÈS-Archiven inspirierte zu »Galop d’Hermès«. In Verbindung mit Rose und Quitte bekommt es seinen femininen Charakter, um € 222,-. »Cuir de Russie« von CHANEL verführt seit 1924 mit Orangenblüte, Jasmin, Tabak und Leder . Aus der Kollektion »Les Exclusifs de Chanel«, um €189,-. »Palais Nazan« von WIENER BLUT verbindet Safran, Backpflaume, Brandy, Leder und Eichenholz, um € 160,-. Blumig-ledrig besticht das Eau de Parfum »Dans la Peau« von und exklusiv bei LOUIS VUITTON, um € 200,-.



Foto: © Brandl-Utzt

