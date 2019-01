Leichte Feuchtigkeitspflegen

Gel ist in und Fluids sind Trumpf: Leichte Pflegen haben normalen Cremes in den vergangenen Monaten ordentlich Konkurrenz gemacht. Im Winter versorgen sie die oft vom überheizten Raumklima strapazierte Haut mit Feuchtigkeit.

Die Millennials mit ihrer Lust auf neue Texturen sind nicht ganz unschuldig daran, dass Gelcremes zum Beauty-Must-have des Jahres 2018 avancierten. Ihre feuchtigkeitsintensive, oft kühlende Rezeptur macht sie ideal für die warme Saison. Sie retten die Gesichtshaut aber gerade auch im Winter, wenn ihr Trockenheit, Heizungsluft und Temperaturwechsel zusetzen. Sie reduzieren Spannungsgefühle und Rötungen.

Kühlt und beruhigt mit Brunnenkresse und Süßholzextrakt: »Frosty Gelee Lotion« von Kanebo, um € 54,-. Erfrischt und wirkt gegen Schwellungen der Augenpartie: »Cooling Eye Gel« von Vinoble mit Rosenwasser, Aloe vera und Traubenkernextrakt, um €49,-, über vinoble-cosmetics.at oder in der Saint Charles Apotheke, Gumpendorfer Straße 30,1060 Wien. Damit der Schönheitsschlaf hält, was er verspricht: »Waso Beauty Sleeping Mask« von Shiseido, um € 48,-.

»The Emulsion« aus der »Ultimate«-Linie von Sensai ist die leichte Fluid-Variante der Luxuscreme. Sie wirkt gegen UV-Schäden und freie Radikale, um €383,-. Leichtigkeit bewährt sich auch beim Make-up: »Hydra-V Sheer Weightless Foundation« von Artistry mit LSF 15 und Antioxidantien, um € 47,88, über amway.at.« Das »Hydra Global Serum« von Sisley durchfeuchtet dank ausgewählter pflanzlicher Anti-Aging-Wirkstoffe auch die durstigste Haut, um €199,50.

Die 7-Tage-Kur »Rénergie Multi-Cica Gel Apaisant« von Lancôme kühlt und beruhigt erhitzte, gerötete Haut. Die Gelampullen werden einmal pro Tag wie eine Maske aufgetragen. Ideal nach Schönheitsbehandlungen, um ca. € 68,-.