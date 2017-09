4 Schritte zur perfekten Lippenpflege

Spröde Lippen können einen ganz schön aus dem Takt bringen. Die neuesten Lippenpflege bringt Aussehen und Wohlbefinden wieder in Einklang.

1 FARBE

Die Lip-Tints der neuen Generation pflegen mit hochwertigen, oft biologischen Fetten und überziehen die Lippen mit einem Hauch von Farbe.

»Butterstick Lip Treatment« mit Zitronenbutter, Kokosöl und Lichtschutzfaktor 25. In fünf getönten und zwei farblosen Varianten – eine mit und eine ohne LSF. Von KIEHL’S , um €19,-.

, um €19,-. Duften nach Rosenblüten und Vanille: die »Lip Balms« von WELEDA. Hier in der Nuance »rose«. Mit Jojobaöl, Olivenöl, Sheabutter und Sonnenblumenkernwachs, um € 6,95.

2 SCHUTZ

Bei der Pflege stark beanspruchter Lippen geben immer noch klassische Wirkstoffe wie Lanolin und Bienenwachs den Ton an. Doch pflanzliche Alternativen stehen in den Startlöchern.

Neu, vegan und intensiv feuchtigkeitsspendend: der leichte »Rifresh Lippenbalsam« von RINGANA , um €9,80 über ringana.com.

, um €9,80 über ringana.com. »No. 012 Rose Salve« mit Baumwollsamenöl und Rosenextrakt von C. O. BIGELOW , um € 8,50 über niche-beauty.com.

, um € 8,50 über niche-beauty.com. »101 Ointment -Multipurpose Superbalm« aus reinem, hautregenerierendem Lanolin (Wollwachs) von LANOLIPS, 2er-Set um € 26,-, über net-a-porter.com.

3 VOLUMEN

Minze, Menthol oder Kampfer kühlen die Lippen und fördern ihre Durchblutung. Das macht sie prall und rosig. Ideal, um Volumen vorzutäuschen und intensiven Lippenstiften eine gute Basis zu bereiten.

»Raw Coconut Lip Tonic with Lemon Myrtle &Wild Mint« vom hippen Londoner Naturkosmetiklabel SISTER &CO. SKIN FOOD , um ca. € 10,- über sisterandcompany.com.

, um ca. € 10,- über sisterandcompany.com. »Hyaluron Lippen-Volumenpflege« mit kribbelndem, aufpolsterndem Portulakröschenextrakt und Hyaluronsäure, von MEDIPHARMA COSMETICS , um €9,95.

, um €9,95. »Huile Confort Lèvres« in »06 Mint« mit Ackerminze und Menthol von CLARINS, um € 23,-.

4 PEELING

Lippenpflege mit Kristallen auf Zuckerbasis peelt trockene Hautschuppen von den Lippen, sorgt so für samtweiche Schmollmünder und schmeckt obendrein auch noch gut.

Der »Lip Sugar Scrub«-Pflegestift von DIOR verstärkt zusätzlich die eigene Lippenfarbe, um ca. € 37,-.

verstärkt zusätzlich die eigene Lippenfarbe, um ca. € 37,-. »Lip Scrubtious« von MAC in fünf Geschmacksrichtungen, hier in »Fruit of Passion«, um €16,-.

